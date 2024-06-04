腸病毒疫情反彈！上周近1.7萬人就醫「上升8.2%」

▲疾管署疫情中心副主任李佳琳說明最新疫情。（圖／記者洪巧藍攝）

記者洪巧藍／台北報導

腸病毒疫情才過高峰又升溫！疾病管制署今（4）日表示，上周（5月26日至6月1日）門急診就診計16,729人次，較前一周（15,456人次）上升8.2%，研判國內疫情傳播風險持續。疾管署提醒，端午連假將至，家庭出遊、拜訪親友或參加節慶活動機會增加，請民眾提高警覺，無論大人或小孩，均應做好個人衛生防護，落實肥皂勤洗手，以及居家環境清消、通風，降低疾病傳播風險。

依據疾管署監測資料顯示，目前國內處腸病毒流行期，上周（5月26日至6月1日）門急診就診計16,729人次，較前一周（15,456人次）上升8.2%，研判國內疫情傳播風險持續；實驗室監測顯示腸病毒以克沙奇A型為主，另易引起嚴重症狀之腸病毒A71型及D68型為零星檢出且感染個案均為輕症。

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今（2024）年累計3例腸病毒感染併發重症確定病例，分別感染克沙奇A2型2例及克沙奇A10型1例，其中2例為未滿1歲幼童，病例數與去（2023）年同期（3例）相當，呼籲民眾及教托育機構人員注意預防措施及警覺腸病毒重症前兆病徵。

疾管署提醒，腸病毒傳染力強，除了嬰幼兒外，青少年和成人都有感染可能，成人感染後通常無明顯症狀或症狀較輕微，容易疏於防護而傳染給家中嬰幼兒，因此提醒大人外出返家務必先更衣，摟抱、餵食嬰幼兒前，應落實正確洗手，避免腸病毒危害嬰幼兒健康。家中幼嬰幼兒如經醫師診斷為感染腸病毒時，應在家休息並避免與其他嬰幼兒接觸，並請留意嬰幼兒健康狀況，一旦出現重症前兆病徵應儘速送醫治療，以掌握治療黃金時間。

疾管署再次強調，5歲以下嬰幼兒為腸病毒重症高危險群，且重症病程發展快速，家中嬰幼兒經醫師診斷感染腸病毒時，請注意觀察是否出現重症前兆病徵，如發現有嗜睡、意識不清、活力不佳、手腳無力或麻痺、肌抽躍（無故驚嚇或突然間全身肌肉收縮）、持續嘔吐與呼吸急促或心跳加快等腸病毒重症前兆病徵，請儘速送到大醫院接受治療。

另也提醒，酒精對於腸病毒之毒殺效果有限，建議可使用濃度500 ppm的消毒水（10公升清水+100毫升市售家庭用漂白水）進行一般環境消毒，調配時應穿戴防水手套、口罩及圍裙，並注意環境通風。