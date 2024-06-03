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長庚醫科公司嘉義馬稠後新廠動土　結合在地資源打造醫療產業鏈

▲▼ 長庚醫科公司嘉義新廠動土典禮看準馬稠後產業園區優勢擴大醫材產能 結合當地資源打造醫療產業鏈 。（圖／記者翁伊森攝）

▲▼ 長庚醫科公司嘉義新廠動土，將在嘉義鹿草馬稠後產業園區建廠擴大醫材產能也結合當地資源打造醫療產業鏈
。（圖／記者翁伊森攝）

記者翁伊森／嘉義報導

長庚醫學科技股份有限公司(以下簡稱長庚醫科公司)為專業醫療器材研發與製造大廠，主要生產病房用設備、生理監測儀器及智慧醫療相關產品，其中所生產醫用電動床已成為國內各大醫療院所使用領導品牌，市占率達70%以上；近年配合政府南向政策，亦積極拓展東南亞等外銷市場。為因應市場需求，長庚醫科公司宣布投資35億元在嘉義馬稠後產業園區興建全新智能化廠房，動土奠基典禮於2024年6月3日舉行，預計2026年下半年投產。

▲▼ 長庚醫科公司嘉義新廠動土典禮看準馬稠後產業園區優勢擴大醫材產能 結合當地資源打造醫療產業鏈 。（圖／記者翁伊森攝）

▲ 長庚醫科公司楊麗珠(圖前一)董事長擔任主祭率全體嘉賓祈祝工程順利圓滿。（圖／記者翁伊森攝）

長庚醫科公司嘉義廠動土奠基典禮，邀請縣長翁章梁、副議長陳怡岳、經發處處長江振瑋、長庚醫療財團法人董事長王瑞慧、總執行長潘延健、嘉義長庚醫院院長楊仁宗等貴賓參加，與長庚醫科公司董事長楊麗珠、總經理陳士哲及松暉營造董事長邱政賢等人和所有現場來賓一同見證長庚醫科公司產業多元發展的新里程碑。

▲▼ 長庚醫科公司嘉義新廠動土典禮看準馬稠後產業園區優勢擴大醫材產能 結合當地資源打造醫療產業鏈 。（圖／記者翁伊森攝）

長庚醫科公司董事長楊麗珠致詞表示，長庚醫科公司自1999年成立至今已25年，由期初僅生產電動病床逐步發展為國內病床設備領導品牌。因應市場及科技演變，未來嘉義廠除生產既有產品外，還將跨足速凍食品、中醫產品及醫用口罩等產業，並採自動化、智慧化、節能化工廠管理。長庚醫科公司未來將不斷的研發創新，持續提供優質產品，期能減輕醫療人員工作負荷，照顧國人健康品質，實踐社會公益。

▲▼ 長庚醫科公司嘉義新廠動土典禮看準馬稠後產業園區優勢擴大醫材產能 結合當地資源打造醫療產業鏈 。（圖／記者翁伊森攝）

長庚醫科全自動送料CNC車床加工生產。（示意圖／長庚醫科公司提供）。

縣長翁章梁致詞時指出，長庚醫科公司至馬稠後園區設廠，除可與本縣醫療資源結合，亦可透過本縣豐富及多樣化的農產食材，打造食品生產在地供應鏈。目前園區第一期已有29家廠商進駐，後期園區也陸續交地興建中。未來將結合嘉義科學園區、亞洲無人機AI創新應用研發中心與民雄航太研發基地，及水上、中埔兩個產業園區的開發，共同帶動嘉義縣產業之發展。

▲▼ 長庚醫科公司嘉義新廠動土典禮看準馬稠後產業園區優勢擴大醫材產能 結合當地資源打造醫療產業鏈 。（圖／記者翁伊森攝）

▲ 長庚醫科推出多元電動病床以提供市場各種照護需求。（圖／長庚醫科公司提供）

長庚醫科公司嘉義廠，預計興建樓地板面積達9,585坪的全新智能化廠房，除擴大原醫材產品產能外，另規劃成立速凍工廠，跨入速凍食品產業，將可提供長庚醫療體系住院病患、家屬及員工供餐使用。長庚醫科公司目前主要產品包括：電動病床、推床、兒童床、各式護理車、連線型血壓計/血糖儀/生理監測系統、耳溫槍(套)及智慧醫療產品如遠距醫療系統、智能搬運車、智慧藥櫃/調劑台、無線秤重儀等。

▲▼ 長庚醫科公司嘉義新廠動土典禮看準馬稠後產業園區優勢擴大醫材產能 結合當地資源打造醫療產業鏈 。（圖／記者翁伊森攝）

▲長庚醫科公司廠房使用全自動機械焊接手臂。（圖／長庚醫科公司提供）

長庚醫科公司表示，新廠落腳在嘉義馬稠後產業園區，主要考量嘉義縣腹地廣闊，內陸交通及外銷出口皆有地緣優勢，在縣府積極招商推動下，各產業園區開發已陸續成形。長庚醫科公司期盼進駐嘉義後可與地方資源交流合作，深耕在地人才，創造共贏局面。

 
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