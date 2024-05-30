打麻將卻變詐騙共犯！6旬台商「遭警壓制」怒：爸爸都沒這樣打我

▲台商跟朋友打麻將，被警方認為是詐騙，他直接被壓制。（示意圖／photoAC）

圖文／CTWANT

一名陳姓台商受朋友之邀去打麻將，卻被警方認為該鐵皮屋是詐騙機房，28日攻堅，而陳男被壓制，雖最後排除嫌疑，他還是控訴警方踹他，他表示，活到60幾歲，爸爸都沒這樣打他。

據《自由時報》報導，陳男去朋友的鐵皮屋打麻將，裡頭有一個小房間，客廳也有擺泡茶桌，而陳男才剛坐下一小時多，門外出現爭吵聲，他因為怕出事去擋門，怎料，警方持搜索票搜索，又帶霹靂小組破門，當場壓制涉嫌參與詐欺和毒的人，因為不能確定擋門的陳男是否也有參與，所以採強制作為。

陳男說，被壓在地上他沒意見，但有數位警察踹他，他只是來打麻將，這麼老了能不能別對他動粗，但沒人理他的求饒。最後，警方確認他沒嫌疑，但陳男腰痛到開不了車。警察跟陳男說，別到處亂講。

對此，警方否認施暴，因為當時環境複雜，他們有搜索票才會壓制人。但不滿的陳男，還是跟議員陳怡珍陳情，也準備對警方提告。

陳怡珍說，警察是人民保母還壓制民眾，據民眾說法，他沒有逃跑還被踹。陳怡珍指出，這位長輩60歲，經不起警方這樣，也不確定會不會留後遺症，警察值勤雖辛苦，還是希望能注意執法正當性，不要讓百姓受害。

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