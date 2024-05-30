　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

打麻將卻變詐騙共犯！6旬台商「遭警壓制」怒：爸爸都沒這樣打我

台商跟朋友打麻將，被警方認為是詐騙，他直接被壓制。（示意圖／photoAC）

▲台商跟朋友打麻將，被警方認為是詐騙，他直接被壓制。（示意圖／photoAC）

圖文／CTWANT

一名陳姓台商受朋友之邀去打麻將，卻被警方認為該鐵皮屋是詐騙機房，28日攻堅，而陳男被壓制，雖最後排除嫌疑，他還是控訴警方踹他，他表示，活到60幾歲，爸爸都沒這樣打他。

據《自由時報》報導，陳男去朋友的鐵皮屋打麻將，裡頭有一個小房間，客廳也有擺泡茶桌，而陳男才剛坐下一小時多，門外出現爭吵聲，他因為怕出事去擋門，怎料，警方持搜索票搜索，又帶霹靂小組破門，當場壓制涉嫌參與詐欺和毒的人，因為不能確定擋門的陳男是否也有參與，所以採強制作為。

陳男說，被壓在地上他沒意見，但有數位警察踹他，他只是來打麻將，這麼老了能不能別對他動粗，但沒人理他的求饒。最後，警方確認他沒嫌疑，但陳男腰痛到開不了車。警察跟陳男說，別到處亂講。

對此，警方否認施暴，因為當時環境複雜，他們有搜索票才會壓制人。但不滿的陳男，還是跟議員陳怡珍陳情，也準備對警方提告。

陳怡珍說，警察是人民保母還壓制民眾，據民眾說法，他沒有逃跑還被踹。陳怡珍指出，這位長輩60歲，經不起警方這樣，也不確定會不會留後遺症，警察值勤雖辛苦，還是希望能注意執法正當性，不要讓百姓受害。

延伸閱讀
娶差10歲老婆！嫩妻天天嗆「老猴吃嫩草」出手揍人：出去給車撞　尪傻了
女銀行員投資失利「竟盜領61客戶存款」　她盜430萬手法曝光
準新娘結婚當日被Fire　老闆先傳恭賀訊息「下秒炒魷魚」她心情Down到谷底

ET快訊
快訊／炎亞綸獲緩刑　首度發聲
球賽還在打「收到對方球員私訊」！梓梓傻：有時間滑IG
快訊／旅日注意！Suica西瓜卡App大當機　無法儲值、買票
北韓屎攻「糞便氣球」分析出爐！　滿滿一包成分曝光
社子島毒蛇亂竄！翻箱倒櫃抓蛇影片曝　驚見超毒雨傘節
快訊／魔獸回來了！　加盟台灣新球隊
LIVE／社子島大量蛇入侵！眼鏡蛇竄民宅2天3條　炎亞綸判刑
英勇高中生6度衝火場！　背出人後嗆昏倒地
將提修憲！黃國昌：年花10億監察院　已成「典型廢物院」

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

台中建案意外現場曝！　工人誤觸220V電流瞬間麻痺...摔落梯子命危

快訊／高雄愛河又傳落水！男「看風景」突墜河　消防直擊搶救

快訊／桃園觀音停業鐵皮工廠突起火　「外風管燒毀」原因待查

誤信愛心投資計畫　新北退休女師「現金+10KG金條」4千萬泡湯

未開大燈警勸導「恍神騎士加速逃」　沿路丟「包」滅證下場曝

社子島毒蛇亂竄！民宅內翻箱倒櫃抓蛇影片曝　戶外捕獲雨傘節

會車驚見路中間站1行人？駕駛「未禮讓挨罰6千」提告卻輸了

棉花糖阿北摸臀襲胸2國中女「給150+3根麥芽糖」封口　無罪理由曝

偷體育賽事訊號供賭客「邊看邊下注」　博弈集團侵權8.3億18人落網

飛碟博士海邊邀舞遭控「摸胸蹭大腿」　北檢不起訴理由曝

男友要女友跟著唸同樣的話！　她聽「草什麼色」自信回：綠色

13歲柴失智「忘記怎麼轉彎」　卡廁所出不來...只記得媽媽

超狂47歲爸報名國中會考！　花3個月苦讀「給女兒榜樣」

男嗨坐遊樂設施包突飛走　瞬間垮臉：我沒心情玩...

14歲少年跟路人討食果腹　暖警帶他到超商：盡量挑

站牌旁用布表演魔術！　秒變出公車司機超配合

大媽考駕照安全帶扣錯邊！　考官看傻無奈繫上「交杯帶」

橘貓奶音訓晚歸奴才！　無辜臉碎唸網喊快罵我

聽爸訓話被問講了什麼　萌妹：有在聽但不知道

男流利切換泰、韓文腔調　兩國人：很熟悉但沒聽懂

台中建案意外現場曝！　工人誤觸220V電流瞬間麻痺...摔落梯子命危

快訊／高雄愛河又傳落水！男「看風景」突墜河　消防直擊搶救

快訊／桃園觀音停業鐵皮工廠突起火　「外風管燒毀」原因待查

誤信愛心投資計畫　新北退休女師「現金+10KG金條」4千萬泡湯

未開大燈警勸導「恍神騎士加速逃」　沿路丟「包」滅證下場曝

社子島毒蛇亂竄！民宅內翻箱倒櫃抓蛇影片曝　戶外捕獲雨傘節

會車驚見路中間站1行人？駕駛「未禮讓挨罰6千」提告卻輸了

棉花糖阿北摸臀襲胸2國中女「給150+3根麥芽糖」封口　無罪理由曝

偷體育賽事訊號供賭客「邊看邊下注」　博弈集團侵權8.3億18人落網

飛碟博士海邊邀舞遭控「摸胸蹭大腿」　北檢不起訴理由曝

網傳抵制花蓮旅遊嗆傅崐萁　行政院：振興花蓮觀光是努力方向

9成「腦中風」可以預防！醫示警8大風險因子：中3項就是高危險群

貼心老闆害他尿尿成咖啡色　竟是「1急症」…醫搖頭：再晚就換肝

工會揭3大業務「去年虧16.5億元」　中華郵政：仍達盈餘繳庫目標

6年前走進張忠謀辦公室！劉德音親揭「台積電走向世界」關鍵戰役

涉偷拍、散佈未成年性愛片！ 炎亞綸獲緩刑首度發聲了

香港民主派47人初選案　14人顛覆國家政權罪名成立

黃仁勳、張忠謀逛寧夏夜市！　大老闆合照「藏1共同點」

台中建案意外現場曝！　工人誤觸220V電流瞬間麻痺...摔落梯子命危

舉北韓長期監控人民為例　藍要賴清德講清楚「王義川分析事件」

公車槓違停！他巧錄「黑衣妹」 網友全歪樓：重看好幾遍XD

社會熱門新聞

女警偷吃空軍少校！他賣力玩到沒知覺

媽媽帶幼女赴摩鐵性交易！恩客完事侵犯她女兒

台中9醫護遭攻擊！前員工認有恩怨

林口翁長期尾隨女童露鳥+打手槍　家長怒了

高雄斥資千萬裝潢「全套店」被抄了

14歲國三生深夜討食　校方社會局說話了

應徵陣頭他被「逼吃貓屎、麵包蟲」！虐殺棄屍邊坡

即／涉偷拍性愛片外流　炎亞綸判7月緩刑3年

新竹鐮刀煞校門口刺傷警衛　師生直擊嚇壞

英勇高中生6度衝火場救人　背出70歲翁後被嗆昏倒地

社子島大量毒蛇亂竄闖民宅　放生團體說加持過不會咬人

扮日本和尚夾帶加熱煙彈闖桃機　海關查扣560條

王義川爆「定位分析群眾」　北檢分案調查

即／台中澄清醫院遭無差別攻擊　9醫護遭打傷

更多熱門

關鍵字：

周刊王

讀者迴響

熱門新聞

陳沂首戰SWAG「伺服器大當機」！

結紮又中疑妻偷吃　她怒「你的種給我1000萬」結果曝

演藝圈最髒男星！葛斯齊公開惡行

鋒面更猛！　明「全台下3天」雨最大時間曝

必勝客又在皮！夢幻聯動「庫洛魔法使披薩」　員工傻眼：想搞走多少人？

800員工還在上班　科技公司老闆爆燒光277億跑路了

女警偷吃空軍少校！他賣力玩到沒知覺

媽媽帶幼女赴摩鐵性交易！恩客完事侵犯她女兒

為IG流量從10樓高跳水！　18歲少年一躍成「遺作」

明起雨彈從北轟到南「最猛時間曝」　下周一北部轉涼

快訊／國家警報響！　09：11地牛翻身

高雄辦理停水連接作業　11區6/2將停水25小時

魔獸回來了！加盟TAT臺灣野馬

台中9醫護遭攻擊！前員工認有恩怨

社子島「有人放大量蛇」！跑進住家嚇壞社子人

更多

最夯影音

更多

男友要女友跟著唸同樣的話！　她聽「草什麼色」自信回：綠色

13歲柴失智「忘記怎麼轉彎」　卡廁所出不來...只記得媽媽

超狂47歲爸報名國中會考！　花3個月苦讀「給女兒榜樣」

男嗨坐遊樂設施包突飛走　瞬間垮臉：我沒心情玩...

14歲少年跟路人討食果腹　暖警帶他到超商：盡量挑

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面