知名礦泉水「斐濟水」驗出錳與3種細菌　緊急召回190萬瓶裝水

▲斐濟水緊急召回190萬瓶水。(圖/翻攝自官方IG/fijiwater.asia)

記者柯沛辰/綜合報導

知名礦泉水品牌「斐濟水」(Fiji Natural Artesian Water)近日檢測自家一批產品,不料竟驗出瓶中含有錳和3種細菌,在今年3月緊急召回190萬瓶水,但直到上周才公布此事。由於全球知名電商平台亞馬遜(Amazon)在2月1日至3月3日期間也上架了這一批問題產品,事後亞馬遜已通知曾購買的消費者。

根據外媒health.com報導,據美國食品和藥物管理局 (FDA)統計,廠商這次召回了近7萬9000箱24入的500毫升瓶裝水,所有受影響的箱子的生產日期均為2023年11月11日、2023年11月12日、2023年11月13日、2023年11月24日或2023年11月25日。

斐濟水在X平台發文強調,他們在去年11月間陸續收到關於部分產品變質的投訴,但大家仍可安心購買和飲用,因為這次的品質問題僅影響2024年2月1日至2024年3月3日期間在亞馬遜平台上銷售的特定批次(生產日期如上段所述),

斐濟水發言人表示,這次事件並未造成任何健康或安全風險,而不符合公司「嚴格品質標準」的部分產品也已被主動召回。對此,美國食品和藥物管理局也表示,這次斐濟水屬於「三級召回」,意味著「不太可能造成不良健康後果」。

FDA規定,瓶裝水中錳的最大允許濃度為每公升0.05毫克。但目前尚不清楚召回的瓶子中檢測到了多少錳。至於水中的細菌是否致病,取決於細菌的種類。不過,斐濟水和 FDA 沒有提供更多有關水中細菌種類的資訊。

