知名礦泉水「斐濟水」驗出錳與3種細菌　緊急召回190萬瓶裝水

▲斐濟水緊急召回190萬瓶水。（圖／翻攝自官方IG／fijiwater.asia）
記者柯沛辰／綜合報導
知名礦泉水品牌「斐濟水」（Fiji Natural Artesian Water）近日檢測自家一批產品，不料竟驗出瓶中含有錳和3種細菌，在今年3月緊急召回190萬瓶水，但直到上周才公布此事。由於全球知名電商平台亞馬遜（Amazon）在2月1日至3月3日期間也上架了這一批問題產品，事後亞馬遜已通知曾購買的消費者。
根據外媒health.com報導，據美國食品和藥物管理局 (FDA)統計，廠商這次召回了近7萬9000箱24入的500毫升瓶裝水，所有受影響的箱子的生產日期均為2023年11月11日、2023年11月12日、2023年11月13日、2023年11月24日或2023年11月25日。
斐濟水在X平台發文強調，他們在去年11月間陸續收到關於部分產品變質的投訴，但大家仍可安心購買和飲用，因為這次的品質問題僅影響2024年2月1日至2024年3月3日期間在亞馬遜平台上銷售的特定批次（生產日期如上段所述），
斐濟水發言人表示，這次事件並未造成任何健康或安全風險，而不符合公司「嚴格品質標準」的部分產品也已被主動召回。對此，美國食品和藥物管理局也表示，這次斐濟水屬於「三級召回」，意味著「不太可能造成不良健康後果」。
FDA規定，瓶裝水中錳的最大允許濃度為每公升0.05毫克。但目前尚不清楚召回的瓶子中檢測到了多少錳。至於水中的細菌是否致病，取決於細菌的種類。不過，斐濟水和 FDA 沒有提供更多有關水中細菌種類的資訊。
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