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大陸 大陸焦點 特派現場

爺替孫女取名「艾孝」！工作人員輸錯字　全家人讚翻：這名字更好

▲▼嬰兒。（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲爺爺原先要為孩子取名「艾孝」，登記姓名時工作人員卻誤輸成「艾笑」。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

圖文／CTWANT

新生命誕生是一件喜事，而有些家長很在意取名這件事。大陸近日有一位爺爺幫剛出生的孫女取名「艾孝」，沒想到護理師輸入姓名時打錯，不小心打成「艾笑」，不過這家看到後不但沒生氣，反而說這樣也很好，認為這樣有孩子快樂長大的寓意，因此連忙表示不用改了。

根據《搜狐網》報導，大陸一位鄧姓婦人表示，和老公結婚3年多，好不容易才懷孕，當家人知道小孩的性別後，便開始準備女生的用品，準備好後就剩取名字了，而爺爺負責這任務，每天抱字典研究，他沒有重男輕女的想法，反而想了很多名字，最後取了「艾孝」，希望孫女有孝心，因為百善孝為先，而家人也同意。

不料，在替孩子辦理出生證明時，護理師在輸入名字時，把孝字打成笑，慌張地要更改時，孩子的媽媽卻說不用改了，因為這個名字和「愛笑」是諧音，她更希望孩子能開心快樂的長大；而爺爺看了沒發火，他說，這名字更好，不用百善孝為先，健康開心最重要。本來護理師要改，但家人卻表示，孩子名字就這樣吧。

爺爺幫她取艾孝，護士卻打成笑。（圖／翻攝微博）

▲爺爺幫她取艾孝，護理師卻打成笑。（圖／翻攝微博）

爺爺回家一想，認為護理師打錯字的名比較好聽，自己取的確實不太吉利，希望孫女長大成變成一個開朗的人。

此外，大陸也有不少「奇葩」名，有爸爸幫女兒取名為「王者榮耀」，爸爸從事資訊工作，又很愛玩該款手遊，孩子的小名就叫榮耀；還有一名爸爸幫女兒取「黃蒲軍校」，「黃蒲軍校」說，爸爸姓黃，媽媽姓蒲，而2人都希望她能從軍，但因為名字太好記，上課常被點名，考試寫姓名也很麻煩，常常寫完名，同學已經寫了兩題。

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