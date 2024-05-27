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「臺北淨零101」北市公私協力　加速城市淨零永續智慧化

▲▼「臺北淨零101」北市公私協力　加速城市淨零永續智慧化

▲「臺北淨零101」啟動3年在14大類場域，進行101個淨零示範點，產官學研攜手加速城市邁向淨零永續智慧化。（圖／臺北市政府環境保護局提供）

生活中心／綜合報導

臺北市政府與台北市商業會今（27）日共同宣布「臺北淨零101」3年計畫正式啟動，展現公私協力為環境永續發展及減碳目標努力的決心。該計畫將於北市14大類場域，由產官學研緊密合作，進行101個有助邁向淨零的示範做法，包含綠色創能儲能、導入智慧科技、綠色商品與服務等減碳方案，未來供各界參考應用，以加速實現臺北市2030年減碳40%，2050邁向淨零的目標。

啟動儀式由減碳大使素還真開場表演，並在臺北市市長蔣萬安、台北市商業會理事長吳發添、計畫主持人曾冠智、臺北市環保局局長徐世勲及14大類場域代表、企業夥伴、北市府相關局處代表等人共同參與完成，現場也設置計畫展示區，供外界了解各項場域的具體計畫和進展。

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蔣萬安致詞時表示，「臺北淨零101」計畫將發揮北市產業特色與優勢，打造創新、高效的公私協力平台，落實「臺北市淨零排放管理自治條例」，加速推動臺北市成為淨零永續的智慧化城市。吳發添指出，期待透過該計畫，整合企業資源和產業發展需求，協助臺北市在減碳和AI產業升級，迎頭趕上。曾冠智則強調，將透過該計畫建置應用綠氫發電的綠色資料中心示範基地，協助臺北市成為國際綠色與AI科技發展重心。

101個淨零示範將陸續於14大類場域落實，包含公園、宮廟、住宅、觀光景點、商圈、交通、醫院、校園、旅宿、百貨、超市、企業、資訊、藝文及體育等，示範內容涵蓋設置可撓式太陽能板與綠氫發電等綠色創能儲能系統、推動零廢棄全循環的循環經濟模式、綠色建築與運輸、市民綠色生活行為轉變，以及導入AI智慧科技等具體措施。

例如，龍山寺規劃裝設可撓式太陽能系統，成為全球宮廟綠電自發自用的示範案例；大同集團將認養鄰近總部的撫順公園，擴大植樹面積增加城市碳匯，並結合綠色科技打造永續示範公園；寒舍艾美酒店除增設綠色能源，也將透過智慧能源管理系統(EMS)與AI節能技術，進一步提升能源效率等。

「臺北淨零101」各項淨零示範基地將提供外界參考應用，透過公私部門合作，為市民打造更美好、永續共融的希望首都。

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