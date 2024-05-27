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晴空匯2勇消奪命時間軸曝！喊完MayDay就斷聯　40分鐘後才被尋獲

▲▼新竹火警兩勇消殉職，李詠真(39歲，左)、周立鑫(34歲，右)。（圖／記者陳凱力翻攝）

▲新竹火警兩勇消殉職，李詠真(39歲，左)、周立鑫(34歲，右)。（圖／記者陳凱力翻攝）

記者陳凱力、楊永盛、黃彥傑、莊智勝／新竹報導

新竹市東區慈雲路28層樓住宅大樓「豐邑晴空匯」26日深夜10時55分傳出火警，2名勇消李詠真(39歲)、周立鑫(34歲)入內搜救時，卻因濃煙、黏著性焦油造成空間迷航，並因氧氣瓶壓力不足而透過無線電喊出「May Day」求救訊號，但仍因來不及報上身分及位置，最終於求救後40分鐘才被同仁尋獲，送醫搶救時已經回天乏術。

消防局長李世恭還原完整時間軸，昨夜10時55分接獲報案，最初報案內容為該棟大樓地下一樓電纜燃燒，消防抵達時已經停電，並見到B1處有明火，立即針對B1管道間滅火，但濃煙藉由管道往上竄至各樓層，且因陸續停電關係，住戶紛紛出逃避難，場面相當混亂，還一度傳出有人因停電受困在停止運作的電梯內。

現場警消於11時50分派遣人員入內搜救，由2名隊員為一組，共出動5組人力進入大樓，其中李、周2人被分派到要前往8樓搜索，當時2人全副武裝、揹著全滿的氧氣瓶徒步走樓梯入內，未料25分鐘後、12時15分即透過無線電呼喊「May Day」求救訊號，且背景還傳來氧氣瓶壓力不足(低於50BAR)的警報聲，但2人求救後還來不及報出身分及位置，隨即就斷聯。

▲新竹市晴空匯火警2同仁殉職。（圖／記者黃彥傑翻攝）

▲2人裝備已經被濃煙燻得焦黑。（圖／記者黃彥傑翻攝）

由於當時共出動5組人力，因此現場同仁立即檢視名單清查，12時25分才確認發出求救訊號的是李、周2人，立即出動人員入內救援，但由於大樓空間大，且內部當時濃煙密布，因此直到2人發出求救訊號後40分鐘、12時55時才於3樓梯間發現2人，當下立即施以CPR，並於1時10分將2人扛至1樓戶外，立即送上救護車送醫急救，但2人被發現時就已經拔除面罩、且沒有呼吸心跳，最終仍於1時46分、1時55分分別宣告不治死亡。

李世恭說明，正常氧氣瓶全滿時壓力為250BAR，可供使用時間約為20至25分鐘，但由於當下大樓全面停電，且無緊急升降裝置，因此同仁只能徒步爬至8樓搜救，氧氣瓶消耗速度會更快；而12時15分2人呼救時就已經傳出氣瓶警報音，研判當時氣瓶壓力已低於50BAR，可用時間只剩下5至8分鐘，但2人因來不及報出身分及受困地點，直到40分鐘後才被尋獲，當時氣瓶已經全部耗盡，2人疑似因缺氧窒息難耐而拔除面罩，最終雙雙不治。

▲▼新竹2勇消殉職時間軸。（圖／記者莊智勝製表）

▲新竹2勇消殉職完整時間軸。（圖／記者莊智勝製表）

▼目前大樓仍有住戶受困，現場持續救援中。（圖／記者楊永盛攝）

▲新竹火警破百人受困待救，「啟德機械出手了」180頓吊車救援。（圖／記者楊永盛攝）

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