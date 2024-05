世衛健走　譚德塞稱「支持台灣」但避談入會議題

「We work with Taiwan!」這是世衛祕書長譚德賽親口對我說的???????? 乃瑜和 台灣聯合國協進會(TAIUNA) 的夥伴,再次在WHO舉辦的walk the talk路上巧遇譚德賽,我的記者精神已經刻在骨子裡了,直接向他提問:「你支持人人享有健康嗎?」(Do you support "Health for all"?),譚德賽表示同意,因為這是WHO自上世紀70年代以來一直努力不懈的目標。乃瑜又接著問:「那你支持台灣加入WHO嗎?」譚德賽表示WHO一直都有跟台灣互相合作。「那台灣今年有機會加入嗎?」他說要問WHO的會員國決定! 不過台灣的黑熊外交真的是很有效欸,我們今年又準備了一隻台灣黑熊,今年準備的是 Keep Taiwan Free 做的黑熊(就是KTF在2020年贈送給美國政要的防疫盒,並在時任美國駐聯合國大使克拉芙特社群媒體當中所出現的同款黑熊),譚德賽表示:「You bring me one again ?」相當驚喜我們又再次送了熊熊給他,台灣黑熊,讚啦!