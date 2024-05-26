世衛健走　譚德塞稱「支持台灣」但避談入會議題

▲新北市議員陳乃瑜與譚德賽邊走邊聊，表示譚德賽態度友善邊走邊告訴她「支持台灣」。（圖／翻攝自Facebook／陳乃瑜 美人瑜媽媽）



文／中央社

世界衛生組織（WHO）今天舉辦健走活動，秘書長譚德塞在台人圍繞下表示「支持台灣」，但對台灣無法參與大會則推說問題在會員國，並避答中央社記者問及採訪證遭拒議題。

健走隊伍另一頭，當衛生福利部長邱泰源與台灣行動團行經主舞台時，台上主持人向台灣民眾高喊「Taiwan Can Help（台灣能幫忙）」口號，引起台下熱烈回應。

第77屆世界衛生大會（WHA）將自27日起連續舉行一週，循例於大會開幕前的週日舉行千人健走活動。世衛秘書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）去年在健走沿途不斷受台灣民眾圍繞、詢問台灣為何仍被排除參與世衛，今年也不例外。

帶頭開步走的譚德塞出發不久，新北市議員陳乃瑜便遞出一個台灣黑熊玩偶給他，譚德塞微笑收下並表示記得去年此時也同樣從她手中收到一個。據陳乃瑜轉述，譚德塞邊走邊告訴她「we stand for Taiwan（我們支持台灣）」，但追問為何台灣無法以觀察員身分參與WHA，他則如同以往回應「這必須要看會員國」。

中央社記者請他解釋為何世衛高喊「全民均健（Health for All）」但台灣記者申請採訪WHA卻被拒絕，譚德塞只迴避表示「之前已說過」便由隨扈將記者擋開。

連續8年被排除參與WHA的台灣，每年此時都是場內發言和場外活動的焦點之一。譚德塞在健走開始前一進入廣場，台灣媒體便圍著他想採訪，但或許去年經驗讓他有備而來，隨扈人員全程機警防備甚至推開台灣記者器材。

健走隊伍中，世衛組織營養與糧食安全機構負責人胡安巴伯羅（Juan Pablo）手裡拿著「與台灣同行」（I walk with Taiwan）的標語，回應路邊台灣民團的聲援。

在接受中央社訪問時，他引用約翰藍儂歌詞，表示希望世界無國界，大家都合而為一、共同合作，世衛組織的精神也是和夥伴合作、互助。

胡安巴伯羅強調這是他專業角度的個人意見，「若（台灣）仍未受邀，我覺得很可惜，因為台灣人才與（世衛）一直在進行合作，但這已超出我的能力範圍」。

他並說要向台灣人致上祝福與謝意，尤其是台灣在科學上的研究，「我知道組織裡很多工作都會借用台灣的貢獻」。

衛福部長邱泰源與政府世衛行動團也抵達在日內瓦地標「三腳椅廣場」的活動現場，他首先向參與健走的僑團致意，並向記者表示，將與大家一起走完全程，「按照步調，團結一起走」。

中央社詢問若在場碰到譚德塞會跟他說什麼，邱泰源說，「若有機會碰到譚德塞，我想大家都很清楚，也希望他能了解：台灣是世界優等生，在醫療防疫方面，不應該在教室外面，不能進入教室和同學分享，這是世界的損失」。

在健走隊伍後方出發的邱泰源與立委團及台灣民間團體手持標語、布條經過主舞台時，引起主持人注意，主持人以熱烈語氣唱名「台灣」，並向台下台灣人揮手、彎腰致意。

主持人說她了解台灣議題與處境，隨後高喊「包含台灣」，接著更用法語聲援台灣：「為了確保全民健康，台灣能幫忙」，引發台下民眾歡呼回應。

法國來的教師尚（Jean）身上貼著台灣民團發放的黑熊貼紙，他表示支持全世界所有國家參與國際組織、互相合作。

他告訴中央社，台灣無法參與「我覺得很可惜，每個團體都應該有機會貢獻，這很重要。每個人都有權利表達，表達自我就是交流，也是邁向合作的第一步」。