世新大學原資中心智慧傳承　原住民族小畢典傳統禮儀滿滿祝福

▲ 陳清河校長為畢業生配戴花環。

圖、文／世新大學提供

「milamaljengan」為排灣族的族語，意思是「像大人一樣成長」。帶著這樣的期許，本校原資中心特別在每一學期的畢業季，規劃舉辦一場以原住民族學生為注目焦點的小畢典，以此祝福即將畢業的原住民學生們，感恩在求學過程中的親朋好友及師長的幫助和陪伴，並且不要忘記自己的身分，期盼所有的畢業生在未來的道路上順利。從世新大學畢業後的生活是一個嶄新的開始，期待所有同學帶著在這四年的所學所聞，在各個領域中發揮所長並發揚原住民族文化。

此外，世新大學數媒系原住民專班動畫組即將於113學年度更名為新聞傳播學院全媒體原住民專班。新聞傳播學院全媒體原住民專班將整合全方位的數位教學設備與資源，包括LVS虛擬攝影棚、影音製作實驗室、多媒體工作室等，讓學生能夠熟練運用最新的數位工具和技術。這些資源不僅提供了豐富的實作機會，也將模擬真實的媒體環境，讓學生在校期間便能積累實戰經驗。

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▲ 胡全威學務長與畢業生共飲連杯酒。

面對未來的競爭挑戰，全媒體原住民專班將特別注重學生的創意思維與跨領域合作能力。隨著媒體產業的快速變化，未來的媒體人才需具備靈活應變、持續學習和團隊合作的能力。我們的課程設計將以原住民族的文化內涵為基礎，並且涵蓋數位內容創作、社群媒體行銷、大數據分析應用等多元領域，確保原住民學生在畢業後能夠應對市場需求，擁有強大的競爭力。

在典禮致詞中，校長陳清河也特別強調了時間管理的重要性。他表示，妥善應用時間管理將對未來職涯發展產生深遠的影響力。他鼓勵畢業生在面對職場挑戰時，要善於分配和利用時間，以提高工作效率並達成目標。

▲ 原住民畢業生與師長們合照。（圖／世新大學提供）

本次典禮的重頭戲為花圈儀式暨連杯儀式，為小畢典增添了更多意義。花圈儀式如同撥穗儀式一樣，象徵著智慧的傳承與肯定的一刻，畢業生們謙恭地彎下腰，如同成熟的金黃稻穗，由陳清河校長為畢業生們佩戴花圈接受祝福。此外，連杯酒儀式為排灣族的傳統禮儀，一起端起連杯並飲，以表達彼此間的情誼與歡慶之意。學生與師長共飲連杯，象徵著學生與師長深厚的情誼，並感謝師長一直以來的支持，由胡全威學務長、原資中心馬紹．阿紀主任以及諮詢委員陳俊廷助理教授輪流與畢業生們共飲連杯，一同慶祝畢業生即將踏入新的人生階段。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您：喝酒不開車，開車不喝酒。