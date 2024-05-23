快訊／29歲工人「7F鷹架墜落」！　顱骨骨折昏迷搶救中

▲屏東縣長治鄉一處工地23日上午發生工安事件。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福、戴若涵／屏東報導

屏東縣長治鄉一處工地23日上午10時52分發生一起工安事件！一名29歲蔡姓工人因不明原因從7樓鷹架墜落，頭部當場受到重創。警消獲報到場，將受有顱骨骨折、顱內出血、意識昏迷的工人送醫搶救。

警消人員上午10時58分獲報到場，緊急替蔡男清洗傷口、包紮、固定，先送往屏東基督教醫院救治，但因傷勢嚴重，隨後再轉往高雄長庚醫院搶救，至於詳細事故發生原因及經過，仍有待進一步調查釐清。