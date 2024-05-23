飛機撞怪手「斷3截爆炸」！新航「唯一空難在台灣」　釀83人罹難　

▲新航24年前桃機空難「斷三截爆炸」83人罹難。（圖／達志／美聯社）

圖文／CTWANT

新加坡航空（Singapore Airlines）一架編號SQ321的波音客機21日下午遭遇嚴重亂流，至少1死30傷，這個被廣泛認為是世界上最佳航空公司，上一次重大事故發生在2000年，地點就在台灣，當時恰逢象神颱風期間，班機起飛時因視線不佳，撞擊機場內的怪手機具，導致179人受傷，83死亡。

2000年10月31日當天，新航編號9V-SPK的波音747客機，從新加坡樟宜國際機場出發，途經中正國際機場、即現今的桃園國際機場，準備飛往美國洛杉磯。怎料，當天晚間11點17分班機準備起飛時，由於颱風夾帶強風豪雨，導致視線不佳，加上機組人員專注於側風忽略跑道標誌以及機場指示設施不清晰等因素，誤闖當時正在施工暫時關閉的跑道。

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飛機隨後以超過140節的速度擦撞跑道上的施工機具，翻覆並斷裂，而斷裂的機身段因油箱破裂起火甚至爆炸，當救難人員抵達現場後，發現航班除了斷成3截，更因為機上滿載航空燃油，幾乎已經化為一團火球，儘管是颱風天，火勢依舊未減緩，救難人員冒險在狂風暴雨中試圖滅火並搜尋生還者。

▲2000年11月4日，新加坡航空SQ006航班遇難者的親屬，在台北中正國際機場跑道上連續第二天查看殘骸。（圖／達志／美聯社）

這起事故導致機上79名乘客和4名空服員罹難，其中包括3名兒童和3名嬰兒，還有39人重傷、32人輕傷。這也是新加坡航空創立以來，首次發生人員喪生的空難紀錄，也是台灣民航史上首次涉及外國航空公司的空難。

根據調查報告顯示，大部分死難者都是在機身中間位置，原因是該航班屬於國際長途航班，攜帶大量燃料，而油箱正好位在機翼和機身中間部分，撞擊當下當場引發爆炸，使得坐在該處的乘客和機組員不是被活活燒死，就是被濃煙嗆死。

另外，飛機應該從05的左跑道起飛，但卻提早轉進05右跑道，當時的05右跑道正在施工，飛機直接撞上跑道上的怪手爆炸起火，當時新航認為，這起災難是因為機場05右跑道在施工，但未有恰當標示或是對跑道進行封閉才會釀禍，不過台灣方面認定，是新航機師走錯跑道才是釀成這場重大空難的主因。

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