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中捷砍人「防身噴霧有用嗎」？　眾人熱議：噴到臉有用卻藏缺點

中捷砍人「防身噴霧有用嗎」？　網：噴到臉有用卻藏缺點

▲台中捷運21日發生砍人事件。（圖／翻攝自黑豪家族）

圖文／CTWANT

台中捷運21日發生砍人事件，20歲洪嫌當時攜帶1把菜刀、2把水果刀搭乘捷運，而後朝著身旁乘客不斷揮舞，造成嫌犯與2名乘客因刀傷與撕裂傷送醫，此案震驚社會，如何有效防身也成為熱門話題。對此，有網友詢問若當時有防身噴霧，在對方持有利器的情況下，噴了會有幫助嗎？

回顧這起事件，當時洪嫌身帶1把菜刀、2把水果刀搭乘捷運，他於台中捷運水安宮站上車，在捷運行駛進市府站時，先是持菜刀砍向乘客，菜刀被奪走後他又掏出2把小刀繼續攻擊，最終造成嫌犯與2名乘客因刀傷與撕裂傷送醫。

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案發畫面曝光後，可看見當時有不少英勇乘客上前壓制洪嫌，成為熱議。此外，如何有效防身也成為熱門話題，就有網友在PTT八卦版以「防身噴霧在今天中捷的場合有用嗎？」為題發文指出，「防身噴霧是最平易近人的防身物品之一，不過在今天中捷這種密閉空間，且對方是拿利刃的情況下，還會有幫助嗎」？

此文一出，網友則紛紛留言表示「有用，大約30秒內就會淚流滿面」、「能噴到臉一定有用，之前看過路殺棒球隊，再壯被噴到都是喪失行動力」，也有人指出「絕對有，只是周圍的人也會中招」、「噴得到眼睛有用，但亂揮刀狀態也是危險」、「膠狀的比較有用」、「沒用，轉身跑才是正解」、「 會變成瘋狂亂揮舞」。

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