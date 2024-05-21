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情侶檔誘騙拘禁性侵少女逾20天　不從就毆打！嘉檢聲押獲准

▲▼嘉義地院,地方法院,地檢署,法官。（圖／記者翁伊森攝）

▲情侶檔誘騙拘禁性侵少女逾20天，嘉檢聲押獲准。上圖為嘉義地院。（圖／記者翁伊森攝）

文／中央社

嘉義縣林姓男子與女友涉嫌拘禁國三少女逾20天，林男逼迫少女發生關係，如不從就毆打，還假冒身分誆騙少女父母至北部尋找，2人日前遭警查獲，嘉檢向嘉義地院聲押獲准。

檢警表示，嘉義縣警察局民雄分局15日前往轄區大林鎮一處民宅查緝竊案時，發現住在台南市的國中3年級女生躲在廁所，查驗身分是報失蹤逾20天的少女，當時在場還有年約25歲林姓男子與其女友勞姓女子，以及另1名男子。 檢警指出，當時少女因林男在場，不敢說出遭拘禁情事，警方通知少女家人帶回，不過，警方覺得事有蹊蹺，於16日通知少女及其父親，以及當時在場的另名男子到案說明。

檢警說，少女陳述林男為前男友，林男平時與家人從事傳統歌仔戲的舞台棚架搭設，林男於4月19日利用他人IG（Instagram）帳號，以參與陣頭打工為由相約，少女當天坐車至嘉義火車站時，就被勞女等4人駕車載走，並被帶到竹崎鄉一處民宅控制行動，少女發現背後原來是林男在主導。

檢警表示，少女在竹崎鄉被拘禁一段時間後，又被帶至大林鎮另一處拘禁，這段期間，少女行動被控制也不能對外聯絡，林男還會脅迫少女發生關係，若不從就慘遭毆打；勞女還協助控制行動，防止少女逃走。少女說詞與到案的男子說法一致。

檢警指出，少女失蹤期間，林男還假冒身分聯繫少女父母，告知「少女不想回家，目前在台北打工」，還留虛假地址，讓心急如焚的少女父母前往台北找人。

檢警於17日拘提林男及勞女到案，2人均否認犯行，林男供稱，並沒有毆打及拘禁少女，少女雙手都有瘀傷，為少女自願發生關係；檢方18日複訊後，向嘉義地方法院聲請羈押。

嘉義地方法院今天表示，林男、勞女涉及對少女犯強制性交、對少女犯私行拘禁等罪嫌重大，且2人供述有所出入，又指示少女不得說出實情，於犯罪期間為免遭查獲一度更換處所，加上勞女有將傳送訊息回收導致對話紀錄不復存在，有事實足以認為湮滅證據、串證及逃亡之虞，因此，2人均裁定羈押禁見。

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