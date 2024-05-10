煮飯燙到！女兒卻漠不關心　她聽「這句話」驚覺：錯了

▲媽媽炒菜被油燙到，女兒卻漠不關心。（示意圖／翻攝Pexels）

圖文／CTWANT

俗話說言傳身教，家庭是最直接教育的地方，爸媽也是孩子們第一個模仿的對象。日前一名女網友就分享，自己在煮飯時被油燙到，但女兒完全不關心她。女網友詢問之下，才發覺竟是自己的錯。

該名女網友在微博的營銷號「月入百萬趙女士」投稿，表示自己之前炒菜被油燙到了，女兒卻表現得很淡定，讓原PO相當不解，詢問女兒「寶寶，妳為什麼不關心媽媽呢？」女兒則回覆「媽媽妳要勇敢」，原PO才意識到這是自己平常對女兒說的話。從那之後原PO也開始改變，「女兒只要受傷我都第一時間關心她」。

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原PO也敘述後來有一天自己在廚房只是掉了個碗，但女兒聽到聲音後，馬上跑過來詢問有沒有受傷，這也讓原PO忍不住感嘆，「沒得到過愛的小朋友是學不會愛別人的」。

貼文曝光後也引起網友熱議，不少人紛紛留言表示，「是這樣的，我爸從小教我自己的事情自己做，小學三年級就開始住宿了，所以現在他叫我幫家裡做什麼，我都會反駁讓他自己的事情自己做」、「孩子是父母的倒影」、「有句話叫孩子是父母的一面鏡子」、「孩子就是一張白紙，家長寫什麼，孩子就呈現什麼」、「每次我一受傷我媽就會怪我，所以我現在很討厭被他們關心，讓我覺得很羞恥」。

但也有網友認為，「並不是，有的小孩單純性子直，我家老大真的從小安慰哄大的，情緒價值給她滿分，現在我們有個摔倒啊受傷啊，她從來不關心，也不能說不關心，就是直，說我又不是醫生，我也沒辦法」、「沒事多觀察其它人怎麼做的，得不到模仿，行為會了一樣也行。不一定非要得到別人的愛才會愛別人。愛可以自給自足」、「不是得不到愛，是小孩哪裡懂那麼多，用更直白的方式告訴她，妳很愛她就好了」。

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