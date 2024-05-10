「QR Code點餐」社恐福音？　網怨功能不齊全：有夠白痴

▲現在許多連鎖店家用掃描QR Code取代店員人工點餐。示意圖（東方IC）

圖文／鏡週刊

隨著環保意識的抬頭和科技的進步，越來越多企業尋求永續發展，「QR Code點餐」也成為新興趨勢。然而，這項科技在消費者眼中各有優缺，網上也引起了不小的討論和反思。

一名網友在PTT八卦板以「你喜歡內用QR Code點餐嗎？」為題發文，表示「不知道自己是不是老人了」，雖然可以接受用店家提供的機器，像麥當勞、百八漁場等來點餐，但很難適應掃店家的QR-Code來點餐，「每次掃了之後都要找很久，也缺乏點餐的互動…」，這讓他很少去內用要掃QR Code點餐的店家。原PO也好奇，網友們是否喜歡「內用點餐用QR Code」或是其實無所謂？

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貼文一出有些人表示對於QR Code點餐反感，「有些低能店家把QR Code弄黑邊或拉伸，根本掃不出來」、「老子沒帶手機不能吃？直接不消費了」、「然後這樣還要加1成服務費」。

也有一部分人表示支持，「自己點單很好阿，我就不想聽店員講一堆廢話」、「這樣才不會有奧客點錯餐還怪服務生」、「這樣才方便有效率啊，訝異反感的人這麼多 」、「手機點餐不錯啊，不用排隊等前面的三寶」、「在那邊問一堆問題想半天掏錢掏半天」。

還有一派人認為，線上點餐對社恐人士來說是一種福利，但有些店家QR Code點餐功能並沒有做得夠完善，「結帳現金唷謝謝不能電子支付嘻嘻」、「最智障就是點完一樣去櫃台結帳」、「要整合行動支付，不是掃完還要去櫃檯結帳，有夠白痴」。



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