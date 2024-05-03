夏綠蒂公主歡慶9歲生日！ 凱特王妃抱病掌鏡...「愛的視角」曝光

▲夏綠蒂公主的9歲生日照（右圖）由媽媽凱特王妃（左圖）拍攝，細節滿滿。（翻攝princeandprincessofwales IG）

圖文／鏡週刊

英國威廉王子（Prince William）和凱特王妃（Kate Middleton）育有3名寶貝子女，其中，女兒夏綠蒂公主（Princess Charlotte）2日迎來9歲生日，威廉夫婦在社群網站分享她的生日照，與大眾分享孩子的成長紀錄。生日照再次由愛攝影的凱特王妃親自掌鏡，從女兒穿的毛衣、身旁的花、照片發布時間都含有寓意，甚至有凱特王妃「回擊酸民」的意味。

威廉夫婦上週才分享小兒子路易王子（Prince Louis）的6歲生日照，昨（2日）再度與網友分享夏綠蒂公主的9歲生日照，並發文：「祝夏綠蒂公主9歲生日快樂！謝謝大家的良善祝福。」照片是凱特王妃在幾天前拍攝，可見夏綠蒂公主身穿酒紅色毛衣、內搭海軍藍上衣、下穿牛仔裙，在花叢旁邊燦笑，頭髮留很長，許多網友說她長得愈來愈像爸爸。

▲夏綠蒂公主9歲生日，身旁的花朵是「伊莉莎白鐵線蓮」，向已故曾祖母女王致敬。（翻攝princeandprincessofwales IG）

夏綠蒂公主2015年5月2日早上8時34分在倫敦聖瑪麗醫院出生，是英國王位第3順位繼承人。她的全名為「夏綠蒂．伊莉莎白・黛安娜」（Charlotte Elizabeth Diana），致敬她的曾祖母、已故女王伊莉莎白二世，以及已故祖母黛安娜王妃。

凱特王妃是出了名的細節控，女兒的9歲生日照也是細節滿滿，公主身旁的粉紅色花朵名為「伊莉莎白鐵線蓮」，根據《花園畫報》（Gardens Illustrated），此花是最早以女王名字命名的植物之一，它在春末夏初開花，正逢夏綠蒂公主的生日。這張生日照中的花朵，除有夏綠蒂公主的中間名，也進而向已故女王致敬。

▲凱特王妃與3名子女的這張母親節照片被國際通訊社認定是「被篡改」的假照片，夏綠蒂公主的毛衣袖口被指扭曲。（翻攝princeandprincessofwales IG）

另外，根據《每日郵報》報導，夏綠蒂公主身上的酒紅色毛衣來自巴黎品牌Cyrillus，價值42英鎊（約新台幣1,710元）。有眼尖網友發現，這件毛衣與凱特王妃3月鬧出英國母親節「P圖風波」的是同一件，當時凱特王妃分享與3子女的母親節合照，被各大國際通訊社抓包是「經過竄改」的假照片，陸續下架，其中夏洛特公主的袖口，就被指有「動過手腳」的扭曲痕跡。後來凱特王妃坦承修圖，為造成紛亂道歉，因此，不少網友認為凱特王妃再度讓女兒穿上這件毛衣，是有「回擊酸民」的意味，紛紛留言讚她「高招」「回得漂亮」。

報導指出，與上週路易王子的6歲一樣，威廉王子與凱特王妃這次同樣沒有在夏綠蒂生日的前一天，發布最新生日照給國際通訊社，而是直接在女兒生日當天直接在官方社群媒體分享，未事先交由媒體。凱特王妃日前透過影片宣布罹癌時，請外界在治療期間給予家人隱私，上週白金漢宮就向《英國廣播公司》（BBC）表示，發布路易王子生日照，是困難的平衡，但最終威廉夫婦仍決定發布照片，已感謝那些給他們祝福的人。

<p lang="en" dir="ltr">Happy 9th Birthday, Princess Charlotte! ???? <br><br>Thank you for all of the kind messages today. <br><br>???? The Princess of Wales <a href="https://t.co/2DSDiuO93c">pic.twitter.com/2DSDiuO93c</a></p>— The Prince and Princess of Wales (@KensingtonRoyal) <a href="https://twitter.com/KensingtonRoyal/status/1785960222311264586?ref_src=twsrc%5Etfw">May 2, 2024</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>">



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