夏綠蒂公主歡慶9歲生日！ 凱特王妃抱病掌鏡...「愛的視角」曝光

英國威廉王子(Prince William)和凱特王妃(Kate Middleton)育有3名寶貝子女,其中,女兒夏綠蒂公主(Princess Charlotte)2日迎來9歲生日,威廉夫婦在社群網站分享她的生日照,與大眾分享孩子的成長紀錄。生日照再次由愛攝影的凱特王妃親自掌鏡,從女兒穿的毛衣、身旁的花、照片發布時間都含有寓意,甚至有凱特王妃「回擊酸民」的意味。

威廉夫婦上週才分享小兒子路易王子(Prince Louis)的6歲生日照,昨(2日)再度與網友分享夏綠蒂公主的9歲生日照,並發文:「祝夏綠蒂公主9歲生日快樂!謝謝大家的良善祝福。」照片是凱特王妃在幾天前拍攝,可見夏綠蒂公主身穿酒紅色毛衣、內搭海軍藍上衣、下穿牛仔裙,在花叢旁邊燦笑,頭髮留很長,許多網友說她長得愈來愈像爸爸。

夏綠蒂公主2015年5月2日早上8時34分在倫敦聖瑪麗醫院出生,是英國王位第3順位繼承人。她的全名為「夏綠蒂.伊莉莎白・黛安娜」(Charlotte Elizabeth Diana),致敬她的曾祖母、已故女王伊莉莎白二世,以及已故祖母黛安娜王妃。

凱特王妃是出了名的細節控,女兒的9歲生日照也是細節滿滿,公主身旁的粉紅色花朵名為「伊莉莎白鐵線蓮」,根據《花園畫報》(Gardens Illustrated),此花是最早以女王名字命名的植物之一,它在春末夏初開花,正逢夏綠蒂公主的生日。這張生日照中的花朵,除有夏綠蒂公主的中間名,也進而向已故女王致敬。

另外,根據《每日郵報》報導,夏綠蒂公主身上的酒紅色毛衣來自巴黎品牌Cyrillus,價值42英鎊(約新台幣1,710元)。有眼尖網友發現,這件毛衣與凱特王妃3月鬧出英國母親節「P圖風波」的是同一件,當時凱特王妃分享與3子女的母親節合照,被各大國際通訊社抓包是「經過竄改」的假照片,陸續下架,其中夏洛特公主的袖口,就被指有「動過手腳」的扭曲痕跡。後來凱特王妃坦承修圖,為造成紛亂道歉,因此,不少網友認為凱特王妃再度讓女兒穿上這件毛衣,是有「回擊酸民」的意味,紛紛留言讚她「高招」「回得漂亮」。

報導指出,與上週路易王子的6歲一樣,威廉王子與凱特王妃這次同樣沒有在夏綠蒂生日的前一天,發布最新生日照給國際通訊社,而是直接在女兒生日當天直接在官方社群媒體分享,未事先交由媒體。凱特王妃日前透過影片宣布罹癌時,請外界在治療期間給予家人隱私,上週白金漢宮就向《英國廣播公司》(BBC)表示,發布路易王子生日照,是困難的平衡,但最終威廉夫婦仍決定發布照片,已感謝那些給他們祝福的人。

