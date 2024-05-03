　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

夏綠蒂公主歡慶9歲生日！ 凱特王妃抱病掌鏡...「愛的視角」曝光

▲▼ 。（圖／）

▲夏綠蒂公主的9歲生日照（右圖）由媽媽凱特王妃（左圖）拍攝，細節滿滿。（翻攝princeandprincessofwales IG）

圖文／鏡週刊

英國威廉王子（Prince William）和凱特王妃（Kate Middleton）育有3名寶貝子女，其中，女兒夏綠蒂公主（Princess Charlotte）2日迎來9歲生日，威廉夫婦在社群網站分享她的生日照，與大眾分享孩子的成長紀錄。生日照再次由愛攝影的凱特王妃親自掌鏡，從女兒穿的毛衣、身旁的花、照片發布時間都含有寓意，甚至有凱特王妃「回擊酸民」的意味。

威廉夫婦上週才分享小兒子路易王子（Prince Louis）的6歲生日照，昨（2日）再度與網友分享夏綠蒂公主的9歲生日照，並發文：「祝夏綠蒂公主9歲生日快樂！謝謝大家的良善祝福。」照片是凱特王妃在幾天前拍攝，可見夏綠蒂公主身穿酒紅色毛衣、內搭海軍藍上衣、下穿牛仔裙，在花叢旁邊燦笑，頭髮留很長，許多網友說她長得愈來愈像爸爸。

夏綠蒂公主9歲生日，身旁的花朵是「伊莉莎白鐵線蓮」，向已故曾祖母女王致敬。（翻攝princeandprincessofwales IG）

▲夏綠蒂公主9歲生日，身旁的花朵是「伊莉莎白鐵線蓮」，向已故曾祖母女王致敬。（翻攝princeandprincessofwales IG）

夏綠蒂公主2015年5月2日早上8時34分在倫敦聖瑪麗醫院出生，是英國王位第3順位繼承人。她的全名為「夏綠蒂．伊莉莎白・黛安娜」（Charlotte Elizabeth Diana），致敬她的曾祖母、已故女王伊莉莎白二世，以及已故祖母黛安娜王妃。

凱特王妃是出了名的細節控，女兒的9歲生日照也是細節滿滿，公主身旁的粉紅色花朵名為「伊莉莎白鐵線蓮」，根據《花園畫報》（Gardens Illustrated），此花是最早以女王名字命名的植物之一，它在春末夏初開花，正逢夏綠蒂公主的生日。這張生日照中的花朵，除有夏綠蒂公主的中間名，也進而向已故女王致敬。

凱特王妃與3名子女的這張母親節照片被國際通訊社認定是「被篡改」的假照片，夏綠蒂公主的毛衣袖口被指扭曲。（翻攝princeandprincessofwales IG）

▲凱特王妃與3名子女的這張母親節照片被國際通訊社認定是「被篡改」的假照片，夏綠蒂公主的毛衣袖口被指扭曲。（翻攝princeandprincessofwales IG）

另外，根據《每日郵報》報導，夏綠蒂公主身上的酒紅色毛衣來自巴黎品牌Cyrillus，價值42英鎊（約新台幣1,710元）。有眼尖網友發現，這件毛衣與凱特王妃3月鬧出英國母親節「P圖風波」的是同一件，當時凱特王妃分享與3子女的母親節合照，被各大國際通訊社抓包是「經過竄改」的假照片，陸續下架，其中夏洛特公主的袖口，就被指有「動過手腳」的扭曲痕跡。後來凱特王妃坦承修圖，為造成紛亂道歉，因此，不少網友認為凱特王妃再度讓女兒穿上這件毛衣，是有「回擊酸民」的意味，紛紛留言讚她「高招」「回得漂亮」。

報導指出，與上週路易王子的6歲一樣，威廉王子與凱特王妃這次同樣沒有在夏綠蒂生日的前一天，發布最新生日照給國際通訊社，而是直接在女兒生日當天直接在官方社群媒體分享，未事先交由媒體。凱特王妃日前透過影片宣布罹癌時，請外界在治療期間給予家人隱私，上週白金漢宮就向《英國廣播公司》（BBC）表示，發布路易王子生日照，是困難的平衡，但最終威廉夫婦仍決定發布照片，已感謝那些給他們祝福的人。


更多鏡週刊報導
凱特王妃罹癌靜養　威廉王子親口曝愛妻病況
路易王子6歲生日照見光！　凱特王妃親自拍攝「零修圖」藏內情
凱特王妃效忠王室服務大眾　公公查爾斯三世「開107年先例」有重賞

ET快訊
快訊／中壢又跳電！5千戶受影響　台電：架空電纜饋線跳脫
法官墜樓亡！今告別式「擺滿白花花藍」　各界到場致意
余祥銓爆余苑綺留下千萬現金！　擔心被當贓款沒收
搶學生！　大學校長宣布「大一免學雜費」
約了2個月！盧秀燕、鄭文燦合體吃酸菜白肉鍋
星巴克求婚...5億生Push他　夏男喊無辜：本來不想進展太
快訊／高醫道歉了！謔車禍死者「爛如肉燥」　工讀生停職調查
孫生「演藝圈只討厭他」！　火大全說了
羊肉爐名店變「都更孤島」！　兩旁全拆光
加油再等等！　下周油價降

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

尼日要求美軍近千人撤離　傳俄羅斯軍事人員進駐基地

粗心嬤「葡萄酒泡奶」餵4個月大嬰！　愛孫昏迷急送醫

中國海警抵日本「領海」！釣魚台海岸遭垃圾汙染　空拍被迫中止

再3個月要結婚！美女師「偷吃小5男學生」被捕　搜出親熱實錄

美宣布調升德國旅遊警示級別　警告「恐怖攻擊」可能增加

紐約公園驚見「男女毯下激戰」　23秒親密片觀看數飆破5100萬

金正恩的極樂天堂　每年「挑選25名處女」進後宮！女童淪現代慰安婦

FCC：業者移除華為、中興設備要49.8億美元　喊話國會撥款

刮刮樂嗨贏3千萬元　強運女繼續買彩券「相隔10周」又中3千萬

夏綠蒂公主歡慶9歲生日！ 凱特王妃抱病掌鏡...「愛的視角」曝光

江宏傑被問「接受日本人？」秒逃走XD　錢薇娟嗆郭泓志：別做《全明星5》

黃明志愚人節辦「告別式」遭包圍　畫面曝光...記者怒嗆：到底死了沒！

搜救犬Roger中職開球　叼球衝本壘堅持不鬆口

60歲美魔女「選美封后」　再拚代表阿根廷出賽！

高二生世界氣球大賽奪冠　激動喊：讓世界看見台灣

「米奇屋」垃圾滿到天花板　鄰居怨：10年沒好好呼吸

近距離看大谷打球！　球迷驚嘆：太特別了

成功高中丟書下樓慶畢業　30分鐘內雨中清理乾淨！

要不要搭便車？北市名校外可疑婦搭訕學生　警鎖定身分追查

廣東高速公路坍塌48死　「建成不到10年」營造商黑歷史曝

尼日要求美軍近千人撤離　傳俄羅斯軍事人員進駐基地

粗心嬤「葡萄酒泡奶」餵4個月大嬰！　愛孫昏迷急送醫

中國海警抵日本「領海」！釣魚台海岸遭垃圾汙染　空拍被迫中止

再3個月要結婚！美女師「偷吃小5男學生」被捕　搜出親熱實錄

美宣布調升德國旅遊警示級別　警告「恐怖攻擊」可能增加

紐約公園驚見「男女毯下激戰」　23秒親密片觀看數飆破5100萬

金正恩的極樂天堂　每年「挑選25名處女」進後宮！女童淪現代慰安婦

FCC：業者移除華為、中興設備要49.8億美元　喊話國會撥款

刮刮樂嗨贏3千萬元　強運女繼續買彩券「相隔10周」又中3千萬

夏綠蒂公主歡慶9歲生日！ 凱特王妃抱病掌鏡...「愛的視角」曝光

屏東萬丹今年迄今車禍已釀11死　警籲路口停等+減速慢行

快訊／桃園中壢又跳電！5千戶受影響　台電：架空電纜饋線跳脫

九份新秘境曝光！全新開幕寵物友善咖啡廳　榻榻米區獨享山海風光

士院法官墜樓亡！今告別式「擺滿白花花藍」　各界人士到場致意

陸推舊換新補貼政策掀購車潮　浙江車主換車一口氣省27萬

《淚女》雙金人氣飆高！金智媛出道14年「首辦見面會」　金秀賢亞巡

麥當勞直擊「父親摑掌女兒」　她上前關心！爸再賞一巴掌：乾妳屁事

才剛被駭...趙傳又遭詐騙集團盯上！　震怒發聲了

小叔結婚沒告知！婆婆要求「訂飯店請10人吃」　她怒：辦桌沒她位

商品熱賣有網路盜版　台鋼雄鷹呼籲：勿在非官方通路購買

道頓堀目睹金髮日男裸泳　扶護欄拉筋大露鳥→跳河

國際熱門新聞

25歲台灣女子差點上飛機！　機場被營救接回

全裸女大體睜眼復活　全場嚇瘋逃命

遊艇「纜繩斷裂」甩向港口　5人瞬間遭殺

即／找到了！　澳警：平安尋獲25歲台灣女子

2周內3起！25歲台灣女生澳洲突然失聯

金正恩每年「挑25名處女」進後宮　現代慰安婦

女富商輕生　上億泰銖資產留給貼身管家

妹子初夜獻給男友　隔天收訊息心碎

美升級德國旅遊警示　擔憂「恐怖攻擊」

被暴雷《我推的孩子》劇情　日50歲長官痛毆下屬

韓運動員恐無法免役　他怒：連BTS都去當兵了

5300萬超跑牽車隔天撞爛　悲劇畫面瘋傳

金正恩要幹大事了！南韓：北韓準備發動恐攻

變態爸嫌6歲兒胖　跑步機高強度訓練重傷死

更多熱門

關鍵字：

鏡週刊

讀者迴響

熱門新聞

問3國中生要不要搭便車　73歲女駕駛到案曝動機

25歲台灣女子差點上飛機！　機場被營救接回

59歲香港視帝結束18年婚姻！　認「2年前已分居」

落網畫面曝光！余苑綺老公「當水手」收200萬現金

余苑綺子女下落不明余天請社福介入

全裸女大體睜眼復活　全場嚇瘋逃命

14歲女罹糖尿病　營養師看「3餐菜單」傻眼

遊艇「纜繩斷裂」甩向港口　5人瞬間遭殺

即／找到了！　澳警：平安尋獲25歲台灣女子

「殯葬業蔡依林」起底！　明仁會170位高衩正妹讓她爆紅

性能力強不強「握手就知道」！泌尿醫證實：是真的

余天大義滅親女婿該關多久關多久

即／余天女婿陳鑒涉詐千萬　檢聲押禁見獲准

向台灣人道謝「超常被回2字」　大陸網友不解！

林智堅復出新工作曝光　媒體大亨延攬

更多

最夯影音

更多

江宏傑被問「接受日本人？」秒逃走XD　錢薇娟嗆郭泓志：別做《全明星5》

黃明志愚人節辦「告別式」遭包圍　畫面曝光...記者怒嗆：到底死了沒！

搜救犬Roger中職開球　叼球衝本壘堅持不鬆口

60歲美魔女「選美封后」　再拚代表阿根廷出賽！

高二生世界氣球大賽奪冠　激動喊：讓世界看見台灣

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面