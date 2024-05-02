健身突倒下斃命　印度男生前痛苦「雙手撐頭」畫面曝光

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32-Year-Old Man Dies After Collapsing in Varanasi Gym pic.twitter.com/OotbONcXdO — News Arena India (@NewsArenaIndia) May 1, 2024

記者詹雅婷／綜合報導

印度北方邦城市瓦拉那西（Varanasi）一名32歲男子平時是健身房常客，但本周卻在健身房運動的時候突然雙手撐住頭部，看似身體不適，接著整個人坐著倒在地上，緊急送醫後不治。

NDTV報導，32歲男子狄帕克古普塔（Deepak Gupta）過去10年來都是這間健身房的常客，積極參與各種健身比賽，但本周上健身房的時候，突然出現身體不適的情況。依據事發當下的監視器畫面，他當時就坐在其中一個健身器材上，正當旁邊的人運動的同時，他突然把身體往前傾，用雙手扶住頭部。

▲狄帕克古普塔身體不適的一幕被監視器拍攝下來，雙手扶住頭部。（圖／翻攝自X）

沒想到過沒幾秒，狄帕克古普塔整個人倒在地上，旁人趕緊上前協助，讓他坐起來，也給他水喝。然而當其他人幫忙按摩頭部與背部時，他渾身顫抖，後來他被緊急送醫，到院前死亡。確切死因尚待釐清。

在這起事件發生之前，北方邦城市加濟阿巴德（Ghaziabad）一間健身房也發生類似事件，26歲男子卡皮爾（Kapil）在健身的時候突然心臟病發作，儘管其他人見狀出手協助，但他的健康狀況急速惡化，送醫不治。