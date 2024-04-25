幫派槍戰猖獗！　南非將建「防彈玻璃公園」護兒童

▲南非「防彈公園」的雛型。（圖／翻攝自IG／bulletproofpark）



記者張方瑀／綜合報導

南非幫派猖獗，根據統計，在2022年至2023年間，有1.1萬人死於槍枝暴力，其中10％的受害者是遭流彈打中的兒童。當地反槍枝暴力協會就提議，建立一個被「防彈玻璃」包圍的遊樂場，讓孩子能安全地在裡面遊玩。

根據《太陽報》報導，非營利組織「無槍南非」（Gun Free South Africa）推出「防彈公園」的雛型，整個公園內的遊樂設施被防彈玻璃包圍，同時配備臉部辨識和緊急按鈕，防止暴力人士進入園內。

▲整個公園內的遊樂設施被防彈玻璃包圍，同時配備臉部辨識和緊急按鈕。（圖／翻攝自IG／bulletproofpark）



根據統計，在2022年至2023年間，有1.1萬人死於槍枝暴力，其中10％的受害者是遭流彈打中的兒童。當幫派分子在街頭爆發槍戰時，原本在街上玩耍的孩子瞬間無處可躲，研究顯示，在過去20年裡，開普敦醫院裡有一半以上因槍傷入院的孩童，是遭到路邊的流彈攻擊。

▲「無槍南非」研發了兒童用的防彈背心。（圖／翻攝自IG／bulletproofpark）



「無槍南非」總監艾黛兒（Adele Kirsten）指出，防彈公園是解決嚴重問題的極端手法，但在警方徹底解決槍枝暴力問題之前，必須先採取行動保護兒童。為了保護在上下學途中的孩子免於流彈攻擊，該組織甚至研發了兒童用的防彈背心。

防彈公園計畫會在今年晚些時候向開普敦市政府進行提案，預計一個公園的造價約為42.5萬英鎊（約台幣1770萬元）。