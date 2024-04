她喝販賣機咖啡「休克進ICU」急救36小時　開蓋驚見黑色小蟲爬滿杯

▲她自動販賣機買咖啡「喝一口休克」,打開驚見黑色小蟲爬滿噁炸。(示意圖/翻攝自pixabay)

記者趙蔡州/綜合報導

外國一名在國際航空公司上班的21日女子近日上班時,在西班牙馬略卡島帕爾馬機場的自動販賣機買了一杯咖啡,不料喝了一口瞬間驚覺味道非常奇特,打開一看發現杯內充滿大量蟲子,讓她反胃且不久後出現過敏性休克,送醫搶救36小時才保住一命。

根據英國《地鐵報》報導,女子機場自動販賣機買了咖啡後,喝了一口就發現味道非常不對勁,打開一看就發現裡面有大量蟲子屍體與正在爬行的蟲子,恐怖的畫面讓她瞬間反胃,且不到幾分鐘她就出現過敏性休克,有臉部、身體腫脹、呼吸困難等症狀。

機場人員發現女子的情況後,趕緊呼叫救護車將女子送醫。女子送醫後在加護病房搶救36小時才保住一命,並於24日康復出院。女子的家屬指控,自動販賣機的廠商維護不善,才造成女子買到充滿蟲子的咖啡,認為這種疏失已經危害到公共健康安全。

至於為什麼咖啡杯內會出現大量蟲子,馬略卡島帕爾馬機場管理部門已經展開調查,除了讓廠商暫時關閉並檢查咖啡自動販賣機,也要求廠商針對航廈內所有設備進行調查。

