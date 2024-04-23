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格鬥男欺負舉牌女郎惹眾怒　比賽慘輸還暴力動武！下場被圍毆K爆

格鬥男欺負舉牌女郎惹眾怒，比賽慘輸還暴力動武！下場即被圍毆K爆。（翻自X平台）

▲ 海巴地欺負舉牌女郎，引發觀眾不滿。（翻自X平台）

圖文／鏡週刊

俄羅斯在本月19日舉行一場「硬實力格鬥錦標賽」（Hardcore MMA tournament），不過場上卻發生一起詭異事件。伊朗選手海巴地（Ali Heibati）在對決對手歐伊斯皮恩（Arkady Osipyan）前，無端踢了舉牌女郎一下，賽後海巴地更引發暴力衝突，最後大會判處他終身禁賽。

據英國《每日郵報》報導，比賽當時海巴地和歐伊斯皮恩上擂台，隨後舉牌女郎瑪麗亞（Maria）先登台舉牌，告訴觀眾們將進行第一回合。但這時海巴地卻無故踢了瑪麗亞的腿部，讓瑪麗亞頓時間受驚，並回頭瞪了海巴地一下，隨後裁判也馬上上前處理，並制止海巴地的行為。

格鬥男欺負舉牌女郎惹眾怒　比賽慘輸還暴力動武！下場即被圍毆K爆

▲▼ 海巴地不斷製造口角與肢體衝突，下場後被圍毆。（翻自X平台）

格鬥男欺負舉牌女郎惹眾怒　比賽慘輸還暴力動武！下場即被圍毆K爆

接著比賽開始，但最後結果是海巴地輸給歐伊斯皮恩，不過詭異的是，海巴地在賽後依然持續找機會，要攻擊歐伊斯皮恩，甚至一度和一名轉播評論員發生衝突，雙方直接拿著麥克風對嗆，之後更從口角戰演變成肢體戰。

另一段畫面則顯示，當海巴地下了擂台後，隨即遭到一群男子圍毆K爆。報導指出，事後海巴地發文向舉牌女郎瑪麗亞道歉，並辯稱他當時因為戰力滿滿、太過激動，所以才有此動作，更稱他是已婚男，會尊重所有女性。不過硬實力格鬥錦標賽大會最後仍做出決定，對海巴地下達終身禁賽令。

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