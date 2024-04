格鬥男欺負舉牌女郎惹眾怒　比賽慘輸還暴力動武！下場被圍毆K爆

▲ 海巴地欺負舉牌女郎,引發觀眾不滿。(翻自X平台)

圖文/鏡週刊

俄羅斯在本月19日舉行一場「硬實力格鬥錦標賽」(Hardcore MMA tournament),不過場上卻發生一起詭異事件。伊朗選手海巴地(Ali Heibati)在對決對手歐伊斯皮恩(Arkady Osipyan)前,無端踢了舉牌女郎一下,賽後海巴地更引發暴力衝突,最後大會判處他終身禁賽。

據英國《每日郵報》報導,比賽當時海巴地和歐伊斯皮恩上擂台,隨後舉牌女郎瑪麗亞(Maria)先登台舉牌,告訴觀眾們將進行第一回合。但這時海巴地卻無故踢了瑪麗亞的腿部,讓瑪麗亞頓時間受驚,並回頭瞪了海巴地一下,隨後裁判也馬上上前處理,並制止海巴地的行為。

▲▼ 海巴地不斷製造口角與肢體衝突,下場後被圍毆。(翻自X平台)

接著比賽開始,但最後結果是海巴地輸給歐伊斯皮恩,不過詭異的是,海巴地在賽後依然持續找機會,要攻擊歐伊斯皮恩,甚至一度和一名轉播評論員發生衝突,雙方直接拿著麥克風對嗆,之後更從口角戰演變成肢體戰。

另一段畫面則顯示,當海巴地下了擂台後,隨即遭到一群男子圍毆K爆。報導指出,事後海巴地發文向舉牌女郎瑪麗亞道歉,並辯稱他當時因為戰力滿滿、太過激動,所以才有此動作,更稱他是已婚男,會尊重所有女性。不過硬實力格鬥錦標賽大會最後仍做出決定,對海巴地下達終身禁賽令。

Muslim MMA fighter from Iran kicked a ring girl because of her clothes at a tournament in Russia



Before the fight, a fighter from Iran, Ali Heibati, kicked a girl who brought out a sign with the round number.



In the first round, the Iranian lost to the representative of… pic.twitter.com/cR64IZp7JD