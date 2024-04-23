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京都「過度觀光」逼瘋居民！街道垃圾桶爆出來　烏鴉爽吃再撒滿地

▲▼日本京都成「過度觀光」受災戶！當地店家、居民快崩潰。（圖／翻攝自X）

▲京都大量觀光客「帶來海量垃圾」，當地居民崩潰。（圖／翻攝自X）

記者趙蔡州／綜合報導

京都向來是遊客到訪日本的必遊景點，加上每年3、4月又是櫻花盛開的季節，不少旅客專門在這個時間特別飛往當地朝聖，然而過於龐大的旅客人數卻讓當地人十分困擾，像是當地通勤族無法擠上公車，還有城市的垃圾量激增，加上烏鴉等鳥類覓食，造成垃圾桶的垃圾灑了滿地，嚴重影響市容及衛生。

根據日本LIMO報導，京都是日本最受歡迎的旅遊景點之一，尤其是3月下旬至4月櫻花盛開的季節內，每天都有大量旅客在這座城市中四處穿梭，然而過量的人潮也成為了京都政府頭痛的問題，像是今年春天就發生了祇園私人道路封閉、京都居民等不到、擠不上公車等。

報導引述京都政府統計資料，2022年京都觀光客由於新冠肺炎影響，整年觀光人次達到了4361萬人次，相較2019年疫情前少了1000萬人次，但相較疫情最嚴重的2021年已經大幅回升。

日本大型旅行社JTB預估，日本2024年國內旅遊人數將達到2.73億人次，相較2023年幾乎持平，然而訪日外國旅客卻將達到3310萬人次，有望創下歷史新高，因此訪問京都的人數將會進一步增加。

然而過量的觀光人潮也帶了負面影響，有不少日本網友在X平台埋怨說，「公車的載運量已經過載了，居民根本無法乘坐公車外出」、「許多人一大早就在不能排隊的地方聚集，對周圍的商店和私人住宅造成滋擾」、「有些人會跟蹤或騷擾藝伎，並在禁止拍照的地方拍照」等。

另外，京都政府為了因應大量觀光人潮，在街道上大量設置了垃圾桶，然而垃圾量實在太多了，導至工作人員根本來不及清運，加上烏鴉等鳥類覓食，反而把垃圾弄到滿地都是，嚴重影響市容及衛生，有網友就抱怨「烏鴉會撿起無法塞進垃圾桶的垃圾，甚至垃圾撒到人行道上」。

京都政府為了解決外國旅客與居民搶搭公車問題，像是取消公車的一日券，改推廣旅客使用地下鐵、巴士一日券，希望海外旅客多搭乘地下鐵，今年6月起也會開始營運「觀光特急巴士」，行經京都周邊的觀光景點如清水寺、銀閣寺等，希望能以此緩解一般公車的擁擠情況。

京都向來是遊客到訪日本的必遊景點，加上每年3、4月又是櫻花盛開的季節，不少旅客專門在這個時間特別飛往當地朝聖，然而過於龐大的旅客人數卻讓當地人十分困擾，像是當地通勤族無法擠上公車，還有城市的垃圾量激增，加上烏鴉等鳥類覓食，造成垃圾桶的垃圾灑了滿地，嚴重影響市容及衛生。

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