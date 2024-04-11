台灣關係法45週年　美參眾兩院提決議重申對台承諾

▲台灣關係法（TRA）立法滿45週年。（圖／路透社）

文／中央社

今天是台灣關係法（TRA）立法滿45週年，美國聯邦眾議院跨黨派的「國會台灣連線」共同主席提出決議，重申美國對台承諾。參議員分屬民主、共和黨的議員也提出配套決議。

「國會台灣連線」（Congressional Taiwan Caucus）共同主席康諾里（Gerald Connolly）、狄亞士巴拉特（Mario Diaz-Balart）、貝拉（Ami Bera）與巴爾（Andy Barr）下午發布聯合聲明表示，台灣關係法體現美國為台灣自衛能力提供防禦物資的承諾，並維持美國實力抵禦危及台灣人民安全的威脅。

決議共4頁，除了涵蓋台灣關係法的定位及內涵，美台交流成果外，也提到眾議院對台灣關係法的承諾，及呼籲國務卿積極協助台灣參與國際組織、認可美國在台協會（AIT）及台北經濟文化代表處（Tecro）於促進美台利益上的重要作為等訴求。

共同主席貝拉也身兼眾院外交委員會印太小組民主黨首席議員，他於聲明中表示，「台灣關係法是美台關係的基石，促進數十年來富有成效的經濟、安全及貿易關係」。

「台灣參與國際組織，一同因應公衛、氣候變遷及民主韌性等方面的共同挑戰，體現了台灣成為印太乃至全球善的力量的能力。美國依舊堅定支持台灣人民以及我們對民主價值及法治的共同承諾」。

狄亞士巴拉特說，台灣是重要盟友，對印太區域的繁榮與穩定至關重要。美國仍然堅定地支持台灣人民，並在未來幾年持續加強這種寶貴的夥伴關係。

康諾里則表示，「現在比以往任何時候都更需要美國與台灣並肩支持我們共同的民主價值」。

巴爾表示，「過去45年來，台灣關係法一直是印太區域和平、穩定與繁榮的基石，體現美國對台灣堅定的承諾」。美台夥伴關係立基於互重、共享民主價值及對自由的共同承諾。

眾議院決議案目前共獲63位議員連署響應，民主黨籍參議員默克利（Jeff Merkley）及共和黨籍參議員盧比歐（Marco Rubio）也一同於參議院提出配套決議。

美國國會的決議（resolution）不具法律約束力，無須美國總統簽名生效，但代表國會的態度與立場。