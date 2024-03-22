發財了！淘金客挖到金色石頭　「價值160萬」是英國史上最大金塊

▲布洛克在探測設備故障的情況下尋獲英國目前發現最大的金塊。（圖／翻攝自X）

記者葉睿涵／編譯

英國男子布洛克（Richard Brock）在威爾斯（Wales）邊境尋寶時，探測設備居然意外故障，但這名男子並未放棄，反而還幸運地在什羅普郡山（Shropshire Hills）尋獲一塊據信是英國迄今發現的最大金塊。

據CNN報導，這塊金塊重達64.8克（約2.3盎司），體積約為英國50便士硬幣的大小。據負責拍賣金塊的穆洛克瓊斯公司（Mullock Jones）表示，這塊綽號為「寬宏金塊」（Hiro's Nugget）的金塊，價格估計會落在3萬至4萬英鎊（約新台幣120萬至160萬元）之間。

▲這塊金塊重達64.8克，價值最高可達160萬元。（圖／翻攝自X）

不過，布洛克的意外之財來得一點也不輕鬆。資料顯示，他去年5月到什羅普郡山尋寶時，金屬探測器居然在現場出了故障，讓布洛克近乎絕望，不得不改用另一個較為陳舊的老設備。一開始，布洛克只發現了一枚價值不大的硬幣，但不到5分鐘，他就有了這個令人震驚的發現。

布洛克指出，「這表明了在尋寶過程中，使用什麼設備並不重要。你必須親自走過那些地方，對那些可能被埋藏在土壤下的東西夠敏銳，而這就是改變你命運的時刻。」

穆洛克瓊斯公司告訴CNN，這個金塊被認為是「罕見的發現」，而它為什麼會在什羅普郡山附近出現仍是個謎。根據拍賣行介紹，什羅普郡山的部分地區曾經是史前的海底，因此人們偶爾會在當地發現珊瑚碎片。報導稱，這塊金塊將於4月1日的拍賣會中被拍賣。