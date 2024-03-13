恐怖畫面！新北大貨車綠燈起步　女行人走在車前...當場遭輾死

記者戴上容／新北報導

新北市泰山區今13日發生死亡車禍！46歲李男駕駛的大貨車行經泰林路時，當時號誌正轉綠燈，貨車起步下秒撞到從車前穿越馬路的84歲黃女，貨車當場將黃女輾過，黃女骨盆骨折、右腳嚴重撕裂傷，當場失去生命徵象，送醫後傷重不治，黃女兒子聽聞噩耗，悲傷赴醫院為母親收屍，詳細肇責仍待進一步釐清。

▲▼ 新北泰山黃女穿越馬路遭大貨車撞擊亡 。（圖／記者戴上容翻攝）

這起死亡車禍發生在今13日上午11時30分許，李男駕駛載機油的大貨車準備到泰山工廠，途中在泰林路二段停等紅燈，事發當下號誌正由紅燈轉綠，貨車於是起步，此時卻有名84歲黃姓婦人從貨車前方行經，黃女不偏不倚被大貨車撞倒，之後輾進大貨車車底。

雖然大貨車及時剎車，但黃女已卡在車底，當場沒了生命跡象，救護人員到場將人從車底救出，檢傷黃女骨盆骨折、右腳嚴重撕裂傷，緊急被送往林口長庚醫院急救後中午12時30分左右宣告不治。

經了解，事故現場約40公尺處有行人穿越道，遭撞婦人身上沒有攜帶證件，後來由警方逐一詢問、調閱監視器才知道身分，黃婦兒子經警方通知，聽聞母親遭撞不治相當悲痛，趕緊赴醫院收屍；肇事的李男經酒測沒有酒駕，事故原因及肇責仍待調查釐清。