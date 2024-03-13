母停車買麵包突癱軟！2女童急喊「媽媽昏倒了」　台中警當保母

記者鄧木卿／台中報導

台中市42歲邱姓女子日前傍晚，開車從安親班載回2名小學2年級、1年級的女兒，開到麵包店停好車時，因血鉀過低突然癱軟無力，倒在駕駛座上，2名女兒當場嚇壞大喊「媽媽」，並衝出車外求助麵包店老闆娘「媽媽昏倒了」，警消獲報到場，邱女送醫無大礙，員警則是牽著女童小手到派出所休息，女童不知派出所是哪裡，還擔心的問「裡面有壞人嗎」，童言童語令在場員警不覺莞爾。

台中市警察局第四分局黎明派出所巡佐賴昆佑獲報後，趕往黎明路與干城街口，原來是邱女開車到安親班載2名女兒下課，返家途中，要到麵包店買麵包讓女兒充飢，豈料才剛停好車子，邱女突然眼前一片黑，雙手癱軟無力，直接倒在椅子上，女童嚇得大喊媽媽。

▲▼台中女子停好車要買麵包突然癱軟，車上2名女兒衝出車外大喊「媽媽昏倒了」。（圖／警方提供，下同）

女童見媽媽沒有動靜，便打開車門直奔一旁的麵包店求助，老闆娘毫不猶豫趕緊報警，順利將邱女送醫治療，沒有大礙。

賴員則是緊牽著2名女童小手回派出所休息，女童一聽要去派出所，童言童語的問「裡面有壞人嗎」，此話一出，逗笑了賴員，賴員表示「當然有啊，但已經被捉起來了，不用害怕，警察叔叔會保護妳」，家屬不久到派出所接回女童，大讚警察是人民最強而有力的後盾。