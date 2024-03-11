LINE出現「1符號」＝你被封鎖！ 他急喊：千萬別新增相簿

▲原PO發現可以用「語音通話」功能來判斷是否被封鎖。（圖／CTWANT提供）

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LINE是台灣人常用的社交app，用2100萬使用者穩居第一，不論是親朋好友聯繫或是工作都需要用到它，不過要是被「封鎖」，都無法第一時間察覺。一名男網友就分享一招教大家如何判斷自己是否被對方封鎖，只要透過「語音通話」查看是否有電話圖示就能知道，貼文一出還釣出其他網友分享其他方法。

一名網友在Dcard上透露，ios系統的LINE想知道是不是被封鎖，除了透過傳送貼圖判斷，最快的方法是「撥打語音」，如果被封鎖，不管語音響多久，都不會出現「綠色電話」的圖示，反而是螢幕左上角如顯示出「時間」，表示你被封鎖了。

原PO提醒，如果確認被對方封鎖，也不要在聊天室中新增相簿，對方要是還留著聊天室，「仍然看得到新增相簿內容」。此外，封鎖期間傳送的訊息解除後對方是看不到的，不過仍會顯示「已讀」。

貼文曝光後，有網友提出另外1招辨認自己是否被封鎖，第1個方式是在貼圖小舖隨機選一組貼圖贈送，若被封鎖畫面會顯示「抱歉，您無法贈送此套組」，如果沒有被封鎖，系統會詢問「確認要送出貼圖組嗎？」第2個方式是把對方拉進群組，有無成功入群就能知道有沒有被對方封鎖。

除了上述方式，經編輯實測，若發現好友原本在主頁上有顯示生日資訊卻突然消失，那就有機率被封鎖，這招既簡單又可避免誤會，可當作檢測第一步，再使用網友提供的方式去驗證。

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