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梅西耶馬拉松競賽重回貓鼻頭　全國30天文好手拚肉眼尋星

▲恆春貓鼻頭「梅西耶馬拉松競賽」 。（圖／台北市天文協會提供，下同）

恆春貓鼻頭「梅西耶馬拉松競賽」 。（圖／黃耀寬提供，下同）

記者陳崑福／屏東報導

由台北市天文協會主辦、屏東縣天文協會協辦的「2024年梅西耶馬拉松競賽」，重回屏東縣貓鼻頭公園停車場舉行．今年共30位選手參賽，選手們從9日傍晚日落奮戰到10日清晨曙光為止，但因重雲徹夜不散，導致參賽者成績不佳。

▲恆春貓鼻頭「梅西耶馬拉松競賽」 。（圖／台北市天文協會提供，下同）

▲恆春貓鼻頭「梅西耶馬拉松競賽」 。（圖／台北市天文協會提供，下同）

天文界年度盛會「梅西耶馬拉松競賽」，歷年台灣賽區均吸引數十位以上天文同好報名，家屬群更組成加油團，更有大專院校天文社籌組觀摩團，從首次創造數十間住房商機，已逐步變成當晚有上百個房間的商機。

▲恆春貓鼻頭「梅西耶馬拉松競賽」 。（圖／台北市天文協會提供，下同）

▲恆春貓鼻頭「梅西耶馬拉松競賽」 。（圖／台北市天文協會提供，下同）

台北市天文協會理事長劉志安指出，我國的「梅西耶馬拉松」自2006年即由台北市天文協會自發在貓鼻頭停車場舉辦，因與國際同緯度的各賽區同步舉辦，還會交流比賽成績，至今已是臺灣天文人，一生一定要參與至少一次的盛會。

屏東縣天文協會理事長施世治解釋，自日落開始至日出，需仰賴肉眼尋星，在春分夜晚，參賽者需自力查星圖尋找星體，用當晚競賽時段觀測「梅西耶星表」上，全部110個深空天體。

多數梅西耶星體並非肉眼可見，須透過大口徑望遠鏡觀測，參賽者一晚觀測110個天體，相當於平均6分鐘內，就要找到一個。施世治說明，因星星隨時間推移與升落，觀測有順序，會稱「馬拉松」，是無法一口氣觀測完全部，須等星斗慢慢浮現。

星空旅遊策展人黃耀寬指出，劉志安在雲南二度達成觀測全部星體挑戰，是亞洲更是台灣紀錄保持人，而施世治則有觀測到105個殊榮，是屏東境內紀錄最佳保持人。

舉辦梅西耶馬拉松有重重條件，首先是緯度，次為時間、月相與天氣。黃耀寬說，北緯20至30度間地區最適合舉辦「梅馬」，其他區域難以一晚之內觀測到全部星體，同時，就台灣而言，3月下旬至4月初為賽事最佳日期，能避免星體在暮光或曙光影響下形同消失。

活動日須選在朔月以避開月亮，而氣象就得看天公是否作美，因台灣屬海洋型氣候，參賽者常得在時間與雲氣的縫隙中尋獲天體。

劉志安強調，就緯度、時間、月相與天氣等面向，屏東縣是舉辦「梅西耶馬拉松」的首選縣市，更是以天文台結盟為姐妹市或兄弟縣的首選，進而能推升恆春半島的國際分眾客源，未來，如果能成為亞太地區最具規模的天文界盛會，對發展星空旅遊的幫助，將更為深遠。

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關鍵字：

台北市天文協會屏東縣天文協會梅西耶馬拉松競賽

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