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網美公審咖啡廳「第一次聽到不能移盆栽」　老闆回應了

（合成圖／翻攝自Instagram／@tsai.yi.ting）

▲網美限動批評咖啡廳，目前該限動已刪除。（合成圖／翻攝自Instagram／@tsai.yi.ting）

圖文／CTWANT

一名IG原先只有400多位粉絲的女網友，近日到台南市東區的一家咖啡館消費，沒想到她竟為了拍網美照而擅自移動店家的盆栽，被業者要求移回去，結果事後還在IG發文公審店家，抨擊業者沒寫盆栽請勿移動，「我跑咖跑那麼多了！我第一次聽到不能移盆栽！」她還直言「我真的感受很差！不推薦大家來！」而女網友的舉動如今也被貼到臉書社團公審，網友痛批「刷新我三觀，到人家店裡亂移東西，被糾正還可以理直氣壯公審店家，現在的人水準真高。」對此，咖啡廳老闆也回應了。

女網友昨（7日）在IG發文表示，「這間！我真的感受很差！不推薦大家來！」她表示，自己一開始也是看了別人的IG推薦才收藏這家咖啡館，「大家懂拍照都會在三角點拍照吧！有人可以接受妳拍照後面有盆盆栽嗎？一定會移旁邊一點吧！讓畫面好看一些。」

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不過她要離開時，老闆表示：「我不是很喜歡有人移我的盆栽！」並要求他們把盆栽移回去，但女網友卻覺得老闆口氣很差，因此「我非常不爽的po我的心情在我的限動，沒想到老闆回覆說很多事不需要標註，都應該要知道！例如去朋友家作客，不會隨便移動人家的擺設，沒說不代表人家不在意？」

但女網友卻認為業者如果要禁止民眾移盆栽，就應該標示清楚，「我們客人是會通靈嗎？會感應店家不喜歡怎樣怎樣的嗎？我跑咖跑那麼多間！第一次遇到不能移盆栽？但重點店家根本沒有在IG頁面或盆栽上面寫請勿移動！如果你care！請你標示清楚！我沒眼盲！我看到不能移根本不會去移它！重點沒寫啊！我不是奧客！」

女網友更表示「開門做生意不用這麼跩！態度這樣客人怎麼可能上門！真的沒看過這種外帶咖啡店的店家！你的毛那麼多請寫清楚在你的IG版面！而不是在私下回覆有的沒的！我寫的是真實感受！沒半句謊言！這樣的店家！誰還敢去？」如今她的IG也從400多名粉絲漲到1400多，而且公審文還在，只是有鎖留言。

不過女網友的言行也被分享到臉書社團《爆廢1公社》公審，原PO痛批「刷新我三觀，到人家店裡亂移東西，被糾正還可以理直氣壯公審店家，現在的人水準真高」。網友們則回應「標準老阿姨裝年輕，看了真噁心」、「不要臉天下無敵」、「好不好看不是盆栽的問題，是被拍的人的問題」、「長的醜怪盆栽？」「銀行也沒標籤說不能搶啊！阿姨怎不去搶？」、「傻眼貓咪，亂移店家物品被糾正還好意思PO文討拍」、「廁所裡的屎也沒人說不能吃，還是妳要去嚐嚐鹹淡」、「亡美出沒，台灣新亂源。」

對此，根據《三立新聞網》的報導，咖啡廳老闆也回應，「感謝支持，很感激天使客人們的存在，實在也不願多消費這樣的狀態，所以動態也不會多做轉發，咖啡廳會繼續努力做好該做的事，很感激你們的鼓勵，希望我們的世界能更多良善，也祝福你們健康快樂。」

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