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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

傳謝國樑動員家族企業罷免議長　許淑華批：民主政治恥辱

▲▼基隆市長謝國樑拜會翰國瑜。（圖／記者屠惠剛攝）

▲基隆市長謝國樑。（圖／記者屠惠剛攝）

記者詹宜庭／台北報導

NET爭議不斷延燒！外傳基隆市長謝國樑家族企業發動員工連署署罷免議長童子瑋和民進黨議員，民進黨台北市議員許淑華痛批，「謝國樑真的一錯再錯！無法回應議員的監督質詢，卻動用家族企業想罷免負責監督的代議士，真的是民主政治的恥辱，基隆人要站出來！加入山海公民拆樑行動！」不過謝國樑今表示，不管藍綠支持者，都對這類罷免議題非常反感，應回歸市政議題的討論。

許淑華指出，過去幾週，謝國樑面對市民與市議員合理的監督疑問，回答顛三倒四，被質疑產權爭議時，就說自己沒有吸毒；被質疑少收8億權利金時，就說自己是一個快樂的成年人，結果合約攤開，證實謝國樑謊話連篇。

許淑華進一步表示，謝國樑又被爆料，家族企業強逼員工發動罷免民進黨議員，包括議長童子瑋，痛批「謝國樑真的一錯再錯！無法回應議員的監督質詢，卻動用家族企業想罷免負責監督的代議士，真的是民主政治的恥辱，基隆人要站出來！加入山海公民拆樑行動！」

不過謝國樑7日受訪時表示，不管藍綠支持者對於這類罷免或反制罷免的議題，都非常的反感，應回歸市政議題的討論。

至於外界傳言謝國樑家族的二信集團發動議員罷免連署，謝國樑說，據他所知是沒有這麼一回事，他認為，大家都應該緩和下來，回歸議題的討論。

而謝國樑下午赴議會出席臨時會時，也與議長童子瑋緊緊握手，並且對童日前發言的高度，以及認為應該回歸市政討論的態度表達感謝。

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