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男業務匡稱「吸塵器可當按摩棒」！20歲女躺床體驗...慘變AV情節

男業務上門推銷吸塵器，宣稱「可按摩」瞬變AV情節！女躺床慘遭猥褻6分鐘。（翻自stock.adobe.com）

▲20多歲女子誤信男業務員「吸塵器可以當按摩棒使用」。（翻自stock.adobe.com）

圖文／鏡週刊

南韓《JTBC》一檔節目「事件班長」，近日介紹一則誇張的案件！一名20多歲女子接受某家吸塵器公司的推銷兼家事服務，卻沒想到男業務稱「吸塵器可當按摩棒」，讓整起事件演變成性猥褻。

報導指出，事件發在2021年4月，一名20多歲女子想買吸塵器，看到有一家公司提供登門銷售，並在現場使用吸塵器進行清潔示範，於是女子和這家公司預約，公司方也派了一名男業務登門銷售。據悉男業務一開始都很正常，介紹吸塵器功能，並在女子家中進行掃除，展示吸塵器的好用之處。不過當男業務說到這裡，卻開始介紹另一項新功能：「這個吸塵器，可以當按摩棒使用喔！」

隨後男業務開始鼓吹女子體驗「吸塵器按摩棒」，還拿使用手冊給她看，女子半信半疑，於是按照男業務的指示，躺在床上。男業務於是拿著吸塵器，開始在女子身上亂掃，接著更直接脫下女子的褲子，一手拿著吸塵器在女子身上游移，另一隻手則是伸進女子下體撫摸。

事件模擬圖。（翻自《JTBC》）

▲事件模擬圖。（翻自《JTBC》）

女子說，她至少遭到男業務性猥褻6分鐘，之後為了趕快把男業務請出門，所以她當場就花了189萬韓圜（約新台幣4.5萬元）買下吸塵器，就當作是花錢消災。後來女子打電話向總公司詢問，但總公司表示，吸塵器根本沒有按摩功能，至於男業務拿出的介紹手冊，也不是官方印製的。

後來總公司接受女子的退貨，女子也馬上報警處理，這名男業務最後被依「違反性暴力特別處罰條例」遭到移送法辦。報導也指出，一審男業務獲判無罪，但到二審判決男業務有罪，處以6個月徒刑，以及40小時性暴力矯正治療。

★鏡週刊關心您：若自身或旁人遭受身體虐待、精神虐待、性侵害、性騷擾，請立刻撥打110報案，再尋求113專線，求助專業社工人員。

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