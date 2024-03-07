北投警赴台中抓毒犯遭撞　猛開11槍阻攔影片曝！犯案車輛找到了

記者黃宥寧／台北報導

驚險！北市北投警分局鎖定販毒藥頭，7日凌晨赴台中逮人，正當偵防車包夾嫌犯車輛，對方卻直接衝撞員警及偵防車，甚至倒車時不慎撞擊計程車司機和路樹，因情況急迫立即對其車輛射擊11槍，現場無人受傷，但狡猾嫌犯仍駕車逃逸，稍早也尋獲犯嫌車輛並採證，由偵查隊隊長許文鋒率專案小組圍捕中。

畫面中黑色偵防休旅車先擋在毒犯駕駛的白色車輛前，數名偵查佐不顧危險先下車上前攔截，但沒想到犯嫌開車撞警員，警見眼下狀況危急先開槍，第2輛偵防車也火速停車支援，毒犯惱羞變怒加速擦撞一旁計程車後再倒車，第3輛偵防車也從路口火速停在計程車後方攔阻，但狡猾犯嫌仍從偵防車縫隙中駕車落跑。

▲北投警大膽開槍抓毒販。（圖／記者黃宥寧翻攝）

北投分局表示，3月6日至18日為安居專案，因朔源掌握毒品情資，故由專案小組派4車共9人，全副武裝赴台中抓毒品咖啡包藥頭，過程中偵查佐先開槍射嫌犯車輛輪試圖攔阻，目前全力追緝1名毒販，將持續追查有無共犯。

▲警方找到毒販車輛。（圖／記者黃宥寧翻攝）

警方稍早在五權西路一處資源回收廠前，查獲作案用車輛，警方也拉起封鎖線採證，據了解，該車為權利車，車頭因嚴重衝撞而嚴重毀損，車身疑有多處子彈刮痕。