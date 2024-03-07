淡水木工師傅切斷右食指噴血　警消蹲地找斷指...隔水加冰急送醫

▲▼淡水木工不小心切斷自己的食指，警消蹲地協助找到指頭趕緊隔水加冰 。（圖／記者戴上容翻攝）

記者戴上容／新北報導

新北市淡水區一名40歲杜姓男子，昨6日晚間6時許，在濱海路一處建地搭建營運中心做裝潢，操作機台時，不慎將自己的右手食指切斷當場血流如注，一旁同事見狀嚇壞打119求助，新北市消防局獲報人車趕抵，協助患部加壓止血，也趕緊撿起他的斷指隔水加冰保存，緊急將杜男緊急送往醫院救治。

昨6日晚間6時13分左右，擔任裝潢木工的杜姓男子與同事在新北市淡水區濱海路一段一處建案工地趕工搭建營運中心。未料，杜男操作鋸木機檯時一不小心就切斷右手食指，當場鮮血淋漓，痛的不斷哀叫。同事見狀趕緊打電話119求援。

新北市消防局立即指派救護人車前往，除了緊急加壓止血外，也趕緊撿起杜男的斷指隔水加冰保存。經救護人員緊急將人送醫院急救，杜男沒有生命危險。

新北市消防局第三救災救護大隊長陳志德表示，民眾若不慎發生意外導致斷肢、斷指情形，或是危急有大失血需待救護狀況，請要保持冷靜，先以乾淨衣物或布，對患部加壓止血，並將患處抬高過於心臟位置。撥打119報案同時，應詳述報案地址及所需協助，待救者保持冷靜聽從指示，以利消防人員救援，避免錯過黃金救援時間。