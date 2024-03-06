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大陸 大陸焦點 特派現場

陸央行行長：目前存款準備率平均7%　後續仍有降準空間

▲▼中國人民銀行行長潘功勝。（圖／CFP）

▲大陸央行行長潘功勝。（圖／CFP）

記者蔡紹堅／綜合報導

中國大陸央行（中國人民銀行）行長潘功勝6日在兩會記者會上表示，整個中國銀行業的存款準備金率目前平均是7%，後續仍然有降準的空間。

潘功勝提到，中國大陸經濟回升向好，高質量發展扎實推進，但是國內外的形勢依然複雜多變，要發揮政策的合力，加大宏觀調控的政策力度。

▲▼人民幣，紅包，薪水，獎金，年終獎金。（圖／CFP）

潘功勝指出，中國的貨幣政策工具箱依然豐富，貨幣政策仍有足夠的空間，在貨幣政策的調控中，將更加注重平衡好短期與長期，穩增長與防風險，內部均衡和外部均衡的關係，強化逆週期和跨週期調節，著力提振信心、穩定預期、穩定物價，為經濟運行發展營造良好的貨幣環境。

潘功勝還說，在總量上保持合理增長，去年人民銀行兩次調低存款準備金率，每一次下調0.25個百分點，在今年的2月5日，他們又降低了存款準備金率0.5%，一次性釋放長期性的流動性是1兆元。

潘功勝強調，目前，整個中國銀行業的存款準備金率平均是7%，後續仍然有降准的空間，「我們將綜合運用多種貨幣政策工具加大逆週期的調節力度，保持流動性合理充裕，支持社會融資規模和貨幣信貸總量穩定增長，均衡投放，實現了社會融資規模、廣義貨幣供應量與經濟目標相匹配。」

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