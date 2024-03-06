「寒舍蔡辰洋」元配槓閨蜜！　不滿廚餘餵狗爆衝突

▲寒舍集團創辦人蔡辰洋的元配林姓女子，被控長年在內湖河堤公園內以廚餘餵狗。（圖／CTWANT提供，下同）

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北市內湖河堤彩虹公園內有不少流浪動物聚集，吸引一批愛狗人士前往餵食，不過有人是以廚餘餵食，也有人以狗飼料餵食，不料雙方竟因餵食理念不同而起衝突，甚至鬧上法院。知情人士透露，以廚餘餵狗的女子是寒舍集團創辦人蔡辰洋的元配林姓婦人，她和以狗飼料餵食的王姓女子本為好友，卻因餵食方式不同致使多年閨密反目成仇，對簿公堂。

據了解，年約56歲的王姓女子住在松山區，自稱是海歸博士、曾於美國擔任教職與翻譯工作，但卻因為喜愛流浪動物，於10年前返台後發現內湖河堤公園有流浪狗聚集而前往餵養，因此與寒舍集團前董娘林姓女子結識，2人一拍即合。

而年約60多歲的林姓女子，其身分則是寒舍集團創辦人蔡辰洋的元配，她和兒子、現任寒舍集團董事長蔡伯翰互動不多，獨自一人住在大安區的一品大廈內，該處大樓位在東區的精華地帶，和前副總統連戰是鄰居，而藝人費玉清、庾澄慶也曾在這裡住過。知情人士指出，林女常會拿著自稱是「寒舍艾美」的廚餘前往內湖河堤公園餵狗。

▲王姓女子拿著不鏽鋼碗說，自己來河堤餵狗一定都是以飼料為主，並用碗裝，就算有肉也是去骨的雞胸肉。

知情人士表示，王、林2人因愛狗結識，成為閨密好友，未料2人的關係因餵養浪浪的理念不合，加上王女結交了一名外國籍男友，該名外籍男友不滿林女長期以廚餘餵狗，疑似曾多加指責，因此讓雙方關係徹底決裂。

閨密好友撕破臉後，雙方還是會以各自的方式前往內湖餵狗，王女多次目睹林女將廚餘倒在草地、棒球場等地餵食犬隻，被不斷檢舉後轉而將廚餘倒在隱蔽性較高的草叢內、麥帥二橋高架下方的橋墩，不少狗狗聞香前往享用，卻因穿梭在車陣中，慘遭閃避不及的駕駛撞上殞命，讓王女看了氣憤又不捨，開始扮演起糾察隊，只要林女出現在河堤用廚餘餵狗或有交通違規，就必定會檢舉林女，曾有清潔隊員目睹2人你追我跑，宛若老鷹追小雞。

而不堪其擾的林女也不再忍讓，在雙方再次爆發口角與肢體衝突時，錄下相關證據，怒告王女傷害與妨害名譽，士林地院審理後，認為王女曾因多起妨害名譽罪嫌遭判刑確定，但收入不固定，須扶養父親，審理後依公然侮辱等罪判處王女應執行拘役40日，得易科罰金。

▲王姓女子和林姓前董娘因餵狗理念不合，閨蜜成仇人，王女也多次被人目睹在河堤追逐用廚餘餵狗的林女。

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