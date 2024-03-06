　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

北京否認海峽中線　美呼籲停止對台灣施壓

▲▼ 中國海警執法 。（圖／翻攝 新華社）

▲中國海警執法 。（圖／翻攝 新華社）

文／中央社

中國國防部日前否認「海峽中線」的存在，美國國務院5日對此指出，北京持續在台灣海峽採取挑釁行動，顯示其試圖單方面改變台海現狀。美國並呼籲北京停止對台灣施壓，與台灣展開有意義的對話。

中國國防部發言人張曉剛上週在記者會重申中國對台主權，並指「兩岸根本不存在所謂的『海峽中線』」。根據新華網，他當時被問及對美媒常炒作中國幾乎每天都在台灣周圍部署軍艦、軍機，且軍機經常踰越「台海中線」的看法。

不具名的美國國務院發言人5日以背景說明回覆中央社詢問。該名發言人指出，國務院注意到中國國防部發言人的評論，同時也提出美國的相關立場。

該名發言人指出，美國持續呼籲克制、勿改變現狀，這數十年來確保了台海以及整個亞太地區的和平與穩定。這不只是美國長期以來的利益，也是全球關注的問題。

這名發言人表示，北京持續在台海採取挑釁行動，顯示其試圖單方面改變現狀，「我們敦促北京停止從軍事、外交和經濟上對台灣施壓，而與台灣展開有意義的對話」，這與美國長期以來的「一中政策」一致，兩岸分歧必須通過和平方式解決。

針對張曉剛的談話，國防部長邱國正1日指出，「海峽中線」是一種默契，這麼多年來雙方都謹守這個默契。若不承認「海峽中線」的存在，那意味沒有緩衝餘地，可能會對地區造成更大壓力，應該要多方考慮。

 
ET快訊
溫度大怒神啟動！　今起「36小時劇變」
美股大跌！道瓊收黑404點　台積電ADR跌2.38%

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

北京否認海峽中線　美呼籲停止對台灣施壓

美股大跌！道瓊收黑404點　台積電ADR跌2.38%

巴西議員控遭馬「襲胸」是真的！　17秒扯咬過程曝光

網美印度遭7人性侵「我不怪印度人」　官員給慰問金被轟無恥

馬斯克痛失世界首富寶座！　貝佐斯擠下他再登頂

2024年「普立茲克建築獎」得主出爐！桃園美術館設計師山本理顯榮獲

Meta掛了「馬斯克在X發文狂酸」　假祖克柏留言區回嗆讓網笑翻

新加坡砸近億「獨攬泰勒絲」惹怒鄰國！李顯龍：不認為有不友善

重機網美受辱隔天　印度同地區又爆性侵！21歲女「遭3男下藥輪暴」

烈焰沖天！俄油庫遭無人機襲擊　消息：烏克蘭軍情局是幕後黑手

64歲藝人周思潔台中街頭跌倒　骨裂要休養3個月：向市府申訴

胡瓜買電腦向Sandra學英文　走進店內糗問：要有Zoom的...

明晨雨就到！　最冷恐剩「個位數」時間曝

BMW電動休旅遭撞　女業務下車報案...黑絲長腿讓網友歪樓

趙小僑1歲愛女句尾王「奶音背唐詩」　聰明可愛「打呼就是爸爸」融化全場

明道狂被誇「《周處》演得好」　尷尬求助阮經天：怎麼辦？

大陸、菲律賓海警船「碰撞」 還發射水砲！釀菲4人受傷

組裝粉紅超跑、進香　轎班人員揭背後甘苦談

後果由民進黨負責！陸方「等不到道歉」返陸　海巡送88萬當場遭拒

藝人周思潔台中街頭跌倒　「正面趴地骨裂送醫」畫面曝光

北京否認海峽中線　美呼籲停止對台灣施壓

美股大跌！道瓊收黑404點　台積電ADR跌2.38%

巴西議員控遭馬「襲胸」是真的！　17秒扯咬過程曝光

網美印度遭7人性侵「我不怪印度人」　官員給慰問金被轟無恥

馬斯克痛失世界首富寶座！　貝佐斯擠下他再登頂

2024年「普立茲克建築獎」得主出爐！桃園美術館設計師山本理顯榮獲

Meta掛了「馬斯克在X發文狂酸」　假祖克柏留言區回嗆讓網笑翻

新加坡砸近億「獨攬泰勒絲」惹怒鄰國！李顯龍：不認為有不友善

重機網美受辱隔天　印度同地區又爆性侵！21歲女「遭3男下藥輪暴」

烈焰沖天！俄油庫遭無人機襲擊　消息：烏克蘭軍情局是幕後黑手

國民黨黃復興黨部走入歷史　組織改造新增青年數位部

Toyz剛喊暈船包養篠崎泫！爆另有辣模女友…遭起底「已成功離婚」

他看診「神明說找你」　醫曝檢查結果：哇！你家神明太厲害

侯怡君爆婚變「蕭大陸復合美女小三」！2女當街火爆對罵　對話曝光

超萌角色搶攻IP經濟！韓妞最愛狗狗、胡子碰碰不用出國就買得到

看病掛號費喊漲！150元調至300元　最貴要2500元

必搶神級氣墊新品！升級「小金磚」霧光妝感美翻　蘭芝蝴蝶餅小方塊超萌

北京否認海峽中線　美呼籲停止對台灣施壓

溫度大怒神啟動！　今起「36小時劇變」

美股大跌！道瓊收黑404點　台積電ADR跌2.38%

印尼恐怖「血蘭花」吞人！　村民剖開5M巨蟒驚現失蹤農夫

國際熱門新聞

Meta掛了「馬斯克發文狂酸」　留言區讓網笑翻

網美遭性侵　印官員慰問狂拍照被罵翻

美股收黑404點　台積電ADR跌2.38%

口腔清新劑竟是乾冰　咖啡廳5客吐血送醫

2024普立茲克建築獎得主出爐！山本理顯獲得

爺爺留2千萬遺產　5姊妹只分到2千元怒提告

馬斯克痛失世界首富　貝佐斯重登頂

工程師戴Vision Pro結婚　新娘表情爆紅

病房目睹兒死　媽喪禮收到「已死兒要錢簡訊」

LINE外洩51萬個資！含百筆台灣用戶　日政府出手

西班牙人妻遊印度　控遭7男輪流性侵

北京否認海峽中線　美呼籲停止對台灣施壓

巴西議員控馬「襲胸」　17秒片曝光

11歲男童騎自行車上學　轉彎遭垃圾車撞死

更多熱門

讀者迴響

熱門新聞

即／Meta體系大崩潰「FB、IG、TH全登出」

FB、IG收32萬當機報告　路透：Meta無回應

進去會痛！男友撐4年分手…她「上網找破處」砲友全嚇跑

即／Meta全掛不孤單　YouTube也無法觀看

姊姊跟姐姐差在哪？　2字用法差異曝光

Karina親自發聲道歉了！　

黃金牌告價創高！專家預言有「拋金潮」

陸網紅健身操瘦29kg！　謝忻「跟跳100下」起床驚呆

「雲霄飛車」降溫來了！急凍4天最冷跌破10度　連2天全台甩雨　

即／Meta體系大崩潰　發言人回應了

千萬發票3得主未領獎　獎金全充公

Uber Eats大當機補償曝　限時折扣碼秒折30元

金價刷新歷史紀錄！陸業者：20年來第一次見

體育老師下藥性侵男大生　遭重判7年半

女取貨被冒領　2人同姓名+手機末3碼也同號

更多

最夯影音

更多
64歲藝人周思潔台中街頭跌倒　骨裂要休養3個月：向市府申訴

64歲藝人周思潔台中街頭跌倒　骨裂要休養3個月：向市府申訴
胡瓜買電腦向Sandra學英文　走進店內糗問：要有Zoom的...

胡瓜買電腦向Sandra學英文　走進店內糗問：要有Zoom的...

明晨雨就到！　最冷恐剩「個位數」時間曝

明晨雨就到！　最冷恐剩「個位數」時間曝

BMW電動休旅遭撞　女業務下車報案...黑絲長腿讓網友歪樓

BMW電動休旅遭撞　女業務下車報案...黑絲長腿讓網友歪樓

趙小僑1歲愛女句尾王「奶音背唐詩」　聰明可愛「打呼就是爸爸」融化全場

趙小僑1歲愛女句尾王「奶音背唐詩」　聰明可愛「打呼就是爸爸」融化全場

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

開搶！台北婦幼展門票

開搶！台北婦幼展門票

千大品牌匯聚，輕鬆消費不踩雷！雙人VIP入場券，立即索取

奴才們快來索取VIP入場券

奴才們快來索取VIP入場券

年度寵物盛會！限時四天，快來索票，帶著你的毛孩做夥玩！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

(2024-03-05)58歲男藝人遇上中年危機胖到90kg「走路像窒息」！逆襲中年潮叔

(2024-03-05)58歲男藝人遇上中年危機胖到90kg「走路像窒息」！逆襲中年潮叔

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面