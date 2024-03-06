北京否認海峽中線　美呼籲停止對台灣施壓

▲中國海警執法 。（圖／翻攝 新華社）



文／中央社

中國國防部日前否認「海峽中線」的存在，美國國務院5日對此指出，北京持續在台灣海峽採取挑釁行動，顯示其試圖單方面改變台海現狀。美國並呼籲北京停止對台灣施壓，與台灣展開有意義的對話。

中國國防部發言人張曉剛上週在記者會重申中國對台主權，並指「兩岸根本不存在所謂的『海峽中線』」。根據新華網，他當時被問及對美媒常炒作中國幾乎每天都在台灣周圍部署軍艦、軍機，且軍機經常踰越「台海中線」的看法。

不具名的美國國務院發言人5日以背景說明回覆中央社詢問。該名發言人指出，國務院注意到中國國防部發言人的評論，同時也提出美國的相關立場。

該名發言人指出，美國持續呼籲克制、勿改變現狀，這數十年來確保了台海以及整個亞太地區的和平與穩定。這不只是美國長期以來的利益，也是全球關注的問題。

這名發言人表示，北京持續在台海採取挑釁行動，顯示其試圖單方面改變現狀，「我們敦促北京停止從軍事、外交和經濟上對台灣施壓，而與台灣展開有意義的對話」，這與美國長期以來的「一中政策」一致，兩岸分歧必須通過和平方式解決。

針對張曉剛的談話，國防部長邱國正1日指出，「海峽中線」是一種默契，這麼多年來雙方都謹守這個默契。若不承認「海峽中線」的存在，那意味沒有緩衝餘地，可能會對地區造成更大壓力，應該要多方考慮。