毒辣椒粉被爆已用光！八方雲集再PO「SGS檢驗報告」：未檢出

▲八方雲集捲入致癌蘇丹紅辣粉風波。（圖／記者項瀚攝）

文／中央社

進口辣椒粉含蘇丹紅風暴擴大，八方雲集遭高雄市衛生局兩次點名，恐引發消費者對品牌信任危機；但八方雲集仍強調，衛生局認定標準為同批號報關匡列，不管粗細品規，已委由SGS進行蘇丹色素檢驗，結果均為未檢出。

八方雲集透露，有使用該辣椒粉的產品為韓式辣味鍋貼與韓式辣味水餃，門市並未直接提供辣椒粉調味料給消費者使用。

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津棧、佳廣國際貿易有限公司進口中國的辣椒粉，遭檢出含致癌物蘇丹紅，高雄市衛生局查出3.4萬多公斤流向7縣市，並公布下游業者名單，包括八方雲集、海底撈、維力食品，及生產海霸王調味品的好品味生技食品、牛頭牌的好帝一食品等知名業者都受波及。

八方雲集今天凌晨發布聲明，強調「未採購高雄市府所提的違規辣椒粉原料」，使用的辣椒粉雖與高雄市衛生局通知檢驗異常的辣椒粉為同一進口報關申請書，但報關單內有3種不同規格的辣椒粉，使用的規格為特製粗辣椒粉，與檢驗異常的細辣椒粉為不同品項。

八方雲集並強調，使用的辣椒粉，皆委由第三方公證單位（SGS）進行蘇丹色素、農藥殘留及重金屬檢測，原料經合格檢驗後才入廠生產。八方雲集指出，為慎重起見，已全面停用該廠商辣椒粉原料。

▲八方雲集在臉書貼出2024年SGS檢驗報告自清。（圖／翻攝自八方雲集臉書）

針對八方雲集強調使用「粗辣椒粉」檢驗數值均合法，與高市衛生局公布的違法「細辣椒粉」不同，衛生局表示，報關單的品項皆為辣椒粉，抽驗結果八方雲集確實有購買到含蘇丹紅的辣椒粉；至於貿易商以哪些名稱賣給下游廠商不是抽驗重點。

對於衛生局二次點名八方雲集，八方雲集發言管道對中央社記者說明，衛生局認定標準只要是同批號報關就全部匡列不管粗細品規，對此予以尊重也全面配合。

八方雲集強調，產品原料除經自主實驗室檢驗外，並定期送第三方公正單位進行檢驗與執行供應商評鑑，近期特別針對佳廣韓式辣椒粉委由第三方公證單位（SGS）進行蘇丹色素一號到四號的檢驗，4日結果出爐，均為未檢出。

佳廣也出具聲明指出，售出給八方雲集的韓式辣椒粗粉與衛福部公告檢驗異常的辣椒細粉僅為相同批號，但其為不同椒種、規格的產品。

八方雲集強調，於接獲高雄市衛生局通知上游廠商佳廣（津棧）公司有違規添加蘇丹紅色素之辣椒粉後，已立即全面配合高雄市衛生局查核，並自主擴大停止使用該供應商的原料。

蘇丹紅風暴擴大，儘管八方雲集強調為不同品項，卻遭衛生局二次點名，恐造成消費者對八方雲集品牌的信心危機；事實上，八方雲集先前已屢次因食安消費糾紛鬧上媒體版面，曾遭網友爆料盒子有數條蛆爬動、買到焦黑鍋貼等事件，已不利品牌信心建立，這次蘇丹紅風暴是否會影響消費來客，仍有待觀察。