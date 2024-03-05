街友積蓄竟十多萬　慘遭殺害棄屍愛河奇案

▲羅姓男子（左）逼王姓老翁（右）說出提款卡密碼未果，之後痛下殺手。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

3年多前，高雄一名羅姓無業男子，不滿王姓遊民催討債務，竟將王殺害分屍，丟入愛河，但最後卻忘了將事先準備好的啞鈴放入屍袋，導致屍袋浮出河面，讓警方順利將凶手逮捕，替死者申冤。

2020年6月23日上午，2名清潔人員在高雄愛河打撈垃圾時，發現河面浮著一只黑色旅行袋，打開一看，竟露出一雙小腿，嚇得立刻報警。此外，前一天也在同一地點發現同款旅行袋，打開察看，卻驚見屍塊。

檢警驗屍後採集指紋，比對出死者是80歲的王姓老翁。不過，他已和親人失聯2、30年，大家對他的下落和現狀一無所知。警方調查後確認他是列管街友，並進一步找到他當初申請低收入補助的訪視員，取得他的居住地址。之後根據王男可能的遇害時間，調閱住處附近的監視器，果然發現，案發前有一名穿短袖、短褲的男子來找死者，約1個小時後離開。

▲凶手因為緊張，忘了把啞鈴放入屍袋，屍袋因此浮出河面，被人發現。圖為示意圖。

▲警方在2只黑色旅行袋中，發現被分屍的王姓死者。

警方擴大過濾監視器影像，發現第一個屍袋被打撈起來的7個小時前，一名短褲男在凌晨「雙腿開開」騎機車經過附近，機車踏板上就放著黑色旅行袋。根據車牌號碼，鎖定61歲的車主羅姓男子涉有重嫌，隨即派人前往羅男住處埋伏，等他出門時當場將他壓制逮捕。

羅男一開始對命案矢口否認，但警方一句「你半夜到愛河邊做什麼」，讓他自知難逃法網，俯首認罪。羅告訴警方，他得知王是低收入戶，每個月可領1萬4千多元補助，還能存點錢，陸續向他借了10萬元。但王多次催討債務，讓他萌生殺人的念頭。

▲清潔人員打撈愛河上的漂浮垃圾時，連續2天撈到屍袋。

▲羅姓男子揹著黑色旅行袋進出死者住處，被監視器清楚拍下。

案發當天，羅前往王姓老翁的住處佯稱要還錢，雙方卻發生激烈口角，甚至開始拉扯。他掐住王的脖子威脅他說出提款卡密碼，王不從，羅便用預先準備的膠帶封住他的嘴巴及綑綁手腳，接著再以膠帶封住王的鼻子，導致他窒息死亡。

確認對方死亡後，再花了半個多小時將屍體肢解，分別裝入2只旅行袋，還用鐵絲綑綁啞鈴，2天後丟入愛河。

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