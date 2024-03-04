每天狂喝9公升水！16歲少年「情緒暴躁易怒」竟是腦內長腫瘤

▲16歲少年每天幾乎要喝9公升水，還不停地找東西吃。（示意圖／翻攝自pixabay）

圖文／CTWANT

攝取足夠的水分，對維持生理機能有很大的作用，但若是喝太多水，也會影響身體健康。中國廣州一名16歲少年，每天要喝水9公升，而且短期記憶竟然像流水，馬上就忘記，檢查才發現腦內長腫瘤。

據《廣東新聞》報導，少年從去年5月多次住院，但每天仍問醫生同樣的問題，「醫生，你是哪裡人？」「你有吃的嗎？」這2句是他的口頭禪，初次被家人發現異常是在2021年暑假，當時飲水量驚人，「一桶18升的家庭桶裝水，他1個人2天就能喝完」，原本擔心是腎功能問題或糖尿病，但檢查顯示正常，後來喝水量有稍微減少，便沒進一步就醫。

然而，少年2022年10月行為變得異常，很容易被激怒，被以為是青春期憂鬱症治療，卻沒有好轉，還出現視野缺損，走路時常摔跤。直到2023年3月才檢查出鞍區占位，醫生懷疑是膠質瘤或顱咽管瘤，並進行腫瘤切除手術，病理診斷為生殖細胞瘤，豈料之後卻開始出現短期記憶障礙，體重從110斤爆增至150斤。

▲少年短期記憶變差，而且情緒變暴躁。（圖／翻攝自廣東新聞）

為了尋求進一步治療，家人2023年5月帶少年到廣東三九腦科醫院，醫生初次會診懷疑是純生殖細胞瘤，但複檢發現人絨毛膜促性腺激素指數明顯升高，認為是混合型生殖細胞腫瘤，而且有復發跡象，加上內分泌紊亂合併肺部感染，反覆出現發熱、渾身浮腫、情緒煩躁，必須盡快放化療，否則會擴散。最後在家屬的同意，進行了放射治療控制腫瘤。

少年經過4次放療，體溫終於恢復正常，情緒也穩定下來，目前正在接受化療，每日喝水量也控制在3公升左右。醫生指出，少年的腫瘤生長在鞍區，對下丘腦產生壓迫或侵犯，從而引起一系列下丘腦綜合症，包括多飲多尿、記憶障礙、情緒波動、食慾異常、體重變化、體溫調節異常等。

對此醫生提醒，尿崩症、視力障礙和垂體功能低下是鞍區生殖細胞腫瘤典型「三聯症」，若出現多飲、多尿，伴有視力減退、內分泌紊亂，要高度警惕，及時就醫檢查。

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