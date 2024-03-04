保母喊價「端午中秋6萬7」　原因掉下巴！媽傻：脫離社會太久嗎

▲保母要求端午與中秋禮金要各3萬3500元。（示意圖／記者劉維榛攝）



網搜小組／劉維榛報導

「是我脫離太久這個社會嗎？」一名媽媽嚇歪驚呼，詢問一位保母照顧費用，月費與年終都是1萬7000元沒問題，但端午與中秋禮金各3萬3500元就讓人困惑了，「是不是多打一個0？」文章引發炸鍋討論，「這不合理，費用收太多了，可以向托育中心投訴」。後來保母強調沒錯，還稱「付年費的概念！」

一名女網友在Dcard表示，生完孩子後要重返職場，最近積極找保母托嬰，問了好幾位有無名額，其中一位來電報價，「三節禮金...讓我嚇得驚訝說不出話！」

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托嬰費用包括，月費1萬7000元（顧嬰10小時）、年終1萬7000元，接著重點來了，「端午禮金3萬3500元、中秋禮金3萬3500元」。

原PO皺眉一聽，「禮金是不是多打一個0，我知道保母很辛苦，但是我還是提出了疑問...是我脫離太久這個社會嗎？還是保母的費用就是這樣？」

全場網友也看傻，「禮金比年終還要高？真的覺得他多打一個0」、「這不合理，費用收太多了，可以向托育中心投訴」、「難怪這個保母會有名額」、「有什麼特別突出的服務嗎？雙語教學？育兒用品玩具全都是國外品牌？吃的東西全都是現煮新鮮加高價水果嗎」、「禮金是在開玩笑嗎，在外面公司三節加起來都沒一萬」。

也有其他媽媽曝行情，「月費1萬5000元（10小時），副食品不收費，端午中秋都堅持不收，過年塞6600元紅包，保母回包1200元，不是親戚或朋友關係，真心感謝遇到好保母」、「我媽是準公共保母，他們都有規定收費欸，單節日節2000元，妳那是哪裡的保母系統啊」、「我桃園（10小時），月費1萬5000元、副食品1500元、年終1萬5000元，保母不收其他禮金」。

原PO也補充回應，很認真的跟保母確認過3萬3500元的費用，「他說這是付年費的概念， 很確定的就是3萬3500元，一開始我也以為多打一個0或3，結果都不是」，而且對方目前帶3名孩子中。