今年起跑！新竹市提高生育津貼每胎3萬元　332位家長立即受惠





▲新竹市提高生育津貼每胎3萬元，截至今年2月底，已有332位家長受惠。（圖／翻攝新竹市政府官網）

記者陳弘修／綜合報導

為提高生育意願與減輕新手爸媽的經濟負擔，無論是中央或地方政府都提供了各種育兒補助。以新竹市為例，多年未調整的生育津貼補助額度，從今年1月1日起開始有了大轉變，凡父母之一方連續設籍竹市滿1年，即可至辦理新生兒出生登記或初設戶籍登記的戶政事務所請領生育津貼，每胎補助3萬元。根據新竹市統計，截至今年2月底，已有332位家長受惠。

今年誕下龍鳳胎的林先生與太太，為了讓家中2位新成員在農曆年前設有戶籍，特地至新竹市東區戶政事務所辦理出生登記，同時申請雙胞胎生育津貼6萬元。林先生表示，生育津貼加碼確實減輕新手父母負擔，感謝新竹市政府與市長高虹安的親民有感政策。



另一對新手爸媽、新竹市民陳先生與妻子在辦理小孩出生登記時也表示，若寶寶提前出生就能領到中央普發現金6千元的補助，但後來得知竹市生育津貼自今年1月1日起每胎補助提高至3萬元，「真的好棒，賺到奶粉錢了」。

對此，新竹市長高虹安表示，竹市生育津貼補助額度多年未調整，加上近年物價飛漲，生育成本不斷增加，出生人數亦逐年遞減，市府積極爭取提高生育津貼補助至3萬元，相較全台各縣市，竹市補助額度名列前茅且優於鄰近新竹縣和苗栗縣，她期望透過政策減緩少子女化現象，讓竹市成為充滿生機與活力的親子友善城市。



高虹安強調，市府團隊積極推動「0-6歲市府養」政策，包含啟動凍卵補助、放寬好孕專車搭乘條件、持續發放育兒津貼及加碼托育補助、開辦夜間及假日臨托等，讓市民從前期備孕到產後育兒享受全方位的照顧，市府持續完善各項育兒福利措施，希望成為家長們的堅強後盾。



另外，新竹市政府民政處長施淑婷也指出，依據內政部戶政司今年1月統計資料顯示，竹市0至14歲人口比率15.83%為全國最高，但出生人數逐年遞減，從107年出生數4,019人至112年出生數僅剩2,767人。

施淑婷表示，為提高生育率，市府積極爭取提高生育津貼補助，鼓勵市民勇於迎接新生命，減緩少子女化現象，營造優質婚育環境，打造願婚、敢生、樂養的幸福友善城市。