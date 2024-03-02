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台積電熊本2廠細節曝！面積超大「1廠的1.5倍」　外派500台籍員工

▲▼日本西南部熊本縣菊代町台積電(TSMC) 子公司日本先進半導體製造公司 (JASM) 的半導體工廠。（圖／路透）

▲台積電子公司日本先進半導體製造公司位於日本西南部熊本縣菊代町的半導體工廠。（圖／路透）

記者王佩翊／編譯

台積電熊本工廠2月24日正式開幕，而日本政府也在當天宣布要對台積電的熊本第二工廠提供最高7320億日圓（約新台幣1539億元）的補助。如今第二工廠的細節也陸續曝光，工廠整體占地面積為32萬平方公尺，是第一工廠的1.5倍，預計將聘用1700名員工，其中500人為台籍人士。

根據《熊本電視台》報導，日本政府2月24日拍板，將對台積電熊本第二工廠提供最高7320億日圓的支援。根據經濟產業省發表的台積電與子公司「日本先進半導體製造公司」（JASM）的熊本二廠規劃，第二工廠占地面積為32萬平方公尺，大小約等於7座東京巨蛋，更是第一工廠的1.5倍。

台積電對熊本第一工廠與第二工廠總計將投資3兆日圓（約新台幣6310億元），同時提供3400個就業機會。目前僅確定二廠廠址在熊本縣內，但是尚未公開詳細地點。

根據計畫，第二工廠將會任用1700名員工，其中500人是從台灣派遣而來，而熊本一廠目前已經有350名台籍員工入駐。

值得注意的是，距離第一工廠最近的車站「原水站」為無人車站，小車站是否能負荷每日至少1400人的通勤人潮，仍是首要問題。儘管當地政府為了因應台積電進駐，開始在車站周遭修建巴士站，但道路拓寬工程尚未展開，也讓當地民眾不禁擔憂通勤人潮與車潮。

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