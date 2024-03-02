中國航天大突破　「地面空間站」實驗不必進太空

▲空間環境地面模擬裝置也被稱為「地面空間站」，為中國航天領域重大國家基礎建設。（圖／翻攝自新華社）

軍武中心／綜合報導

大陸航天發展持續推動，由哈爾濱工業大學、中國航天科技集團聯合建設的空間環境地面模擬裝置近日宣布通過驗收。據了解，該裝置被稱為「地面空間站」，未來許多須抵達太空才能進行的實驗，直接在地面上就可完成，是中國航天領域第一個國家重大科技基礎建設。

《新華社》報導，空間環境地面模擬裝置為中國「十二五」時期開始建設的國家重大科技基礎設施之一，可以模擬真空、高低溫、帶電粒子、電磁輻射、空間粉塵、等離子體、弱磁場、中性氣體、微重力等9大類空間環境因素，作為構建空間綜合環境與航天器、生命體和等離子體作用科學領域的大型研究基地。

空間環境地面模擬裝置常務副總指揮、哈爾濱工業大學空間環境與物質科學研究院院長李立毅指出，項目建設突破一系列關鍵技術，各系統已全部投入試運行和開放共享，服務國內外多家用戶單位，支撐中國一系列國家重大航天任務的實施。

另一方面大陸官媒也宣布，截至2月26日止，正在中國空間站出差的神舟十七號航天員湯洪波在軌飛行總時長達到215天，成為目前中國在軌飛行時間最長的航天員，而其在軌飛行時間仍然還在不斷增長。

湯洪波是中國第二批航天員，也是首位重返中國空間站的航天員。2021年6月17日，他和聶海勝、劉伯明駕乘神舟十二號載人飛船成功進入太空，創下中國人首次進入自己的空間站歷史時刻，當次任務在軌駐留3個月共計92天。2023年10月26日，湯洪波作為神舟十七號乘組指令長重返天宮，成為至今為止執行2次飛行任務間隔最短的中國航天員。

▼湯洪波為目前中國在軌飛行時間最長的航天員。（圖／翻攝新華社）