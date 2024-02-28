藍推中配入籍年限縮短挨轟　朱立倫：為何要歧視台灣人的配偶？

▲朱立倫今天出席雲林縣黨部新春團拜暨許宇甄及張嘉郡聯合立委服務處揭牌。（圖／國民黨提供）

記者鄭佩玟／台北報導

國民黨優先法案除了推動不在籍投票外，赫見縮短中配入籍年限，從6年縮至4年，引發反彈，認為縮短年限將拖垮台灣健保。對此，國民黨主席朱立倫今（28）日受訪時強調，對於台灣人的丈夫或妻子，為什麼要歧視？為什麼要6年才能取得身份？基本人權應該都要公平對待。

朱立倫今日一早南下雲林，參加國民黨雲林縣黨部新春團拜暨許宇甄及張嘉郡聯合立委服務處揭牌。對於縮短中配入籍年限的反制聲浪，朱立倫感嘆，中配都是台灣人的丈夫與妻子，也都是台灣人子女的母親或父親，不應該歧視看待，也不應該6年才能取得身份，何況其他都是4年。

朱立倫表示，這是一個最基本的人權，也是最基本的對待。朱立倫認為，未來甚至都可以考慮所有入籍在一段時間後，不一定要4年就可以取得身份，如果用不斷地懷疑、歧視、排斥，不是一個先進國家應該有的態度。

至於國民黨立委李彥秀接任文傳會主委一職，是否有相關考量？朱立倫回應，對於國民黨的內造化不斷推動，如同組發會主委由立委許宇甄兼任，文傳會則由李彥秀兼任，他表示，選前文傳會主委是麻煩革實院院長林寬裕兼任，而且再之前就是由立委洪孟楷兼任，都是很有民意基礎，透過這樣的方式內造化，未來還會有更多黨籍立委來兼任黨部職務。