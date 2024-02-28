印度銀行經理「幫你轉定存」竟是詐騙　婦6000萬畢生積蓄飛了

▲印度大型銀行一名經理利用「定存」話術，詐取客戶大約190萬美元的畢生積蓄。（示意圖／CFP）

記者張寧倢／編譯

印度一名婦人最近指控，她將美國帳戶存款轉入印度最大銀行之一的印度工業信貸投資銀行（ICICI Bank Ltd.），因為分行經理向她保證定存利率可以賺得更多，卻沒料到經理竟然偽造她的簽名，長期分批把資金轉進假帳戶，騙光了夫妻倆大約190萬美元（約新台幣6013萬元）的畢生積蓄。

根據BBC報導，印度婦人夏瑪（Shveta Sharma）與丈夫僑居美國、香港數十年後於2016年返回印度，並透過友人牽線結識了ICICI一名銀行經理。對方建議她可以在古爾岡（Gurugram）一家分行開設專為非定居印度人士的NRE帳戶，並且將美國銀行帳戶存款轉入，宣稱可享有5.5%至6%的定存高利息。

夏瑪說，自從2019年9月至2023年12月，超過4年的時間裡，她將自己與丈夫畢生積蓄的1.35億印度盧比存入了對方所說的ICICI銀行帳戶，加上利息，總金額達到1.6億印度盧比（約190萬美元）以上，但經理定期向她發送對帳單、存款證明，還使用了正式的銀行文書與資料夾，因此她從未懷疑過對方。

直到2024年1月，銀行一名新員工向她推銷別的投資方案，夏瑪這才發現自己的定期存款全數不翼而飛，甚至有一筆2500萬盧比的透支款項。幾名ICICI高層向她證實銀行有疏失，這名分行經理行使詐欺，並且保證夏瑪可以拿回所有被騙走的錢。

夏瑪後續請來會計師團隊詳細核對過去4年的交易紀錄。她指控，分行經理偽造她的簽名，創立「假帳戶」並申請簽帳金融卡和支票本，用她的名義建立假的電子信箱帳號，竄改她在該行的手機號碼，不讓她收到任何提款或轉帳通知。

原先高層向她保證2周內可以解決，但直到事發6周之後，夏瑪仍未拿回她的錢。有印度金融專家表示，這種情況很少見，但若遇到分行經理存心欺騙，客戶也無能為力，只能反覆查證交易紀錄。ICICI銀行發言人表示，涉案經理已被停職，正在等待調查，還說「我們也被騙了」，一旦警方調查完成證實夏瑪指控屬實，她就可以連本帶利地追回損失金額。