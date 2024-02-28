　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

印度銀行經理「幫你轉定存」竟是詐騙　婦6000萬畢生積蓄飛了

▲▼男子到銀行櫃檯假裝辦理業務，實際上是為了尋求援助。（示意圖／CFP）

▲印度大型銀行一名經理利用「定存」話術，詐取客戶大約190萬美元的畢生積蓄。（示意圖／CFP）

記者張寧倢／編譯

印度一名婦人最近指控，她將美國帳戶存款轉入印度最大銀行之一的印度工業信貸投資銀行（ICICI Bank Ltd.），因為分行經理向她保證定存利率可以賺得更多，卻沒料到經理竟然偽造她的簽名，長期分批把資金轉進假帳戶，騙光了夫妻倆大約190萬美元（約新台幣6013萬元）的畢生積蓄。

根據BBC報導，印度婦人夏瑪（Shveta Sharma）與丈夫僑居美國、香港數十年後於2016年返回印度，並透過友人牽線結識了ICICI一名銀行經理。對方建議她可以在古爾岡（Gurugram）一家分行開設專為非定居印度人士的NRE帳戶，並且將美國銀行帳戶存款轉入，宣稱可享有5.5%至6%的定存高利息。

夏瑪說，自從2019年9月至2023年12月，超過4年的時間裡，她將自己與丈夫畢生積蓄的1.35億印度盧比存入了對方所說的ICICI銀行帳戶，加上利息，總金額達到1.6億印度盧比（約190萬美元）以上，但經理定期向她發送對帳單、存款證明，還使用了正式的銀行文書與資料夾，因此她從未懷疑過對方。

直到2024年1月，銀行一名新員工向她推銷別的投資方案，夏瑪這才發現自己的定期存款全數不翼而飛，甚至有一筆2500萬盧比的透支款項。幾名ICICI高層向她證實銀行有疏失，這名分行經理行使詐欺，並且保證夏瑪可以拿回所有被騙走的錢。

夏瑪後續請來會計師團隊詳細核對過去4年的交易紀錄。她指控，分行經理偽造她的簽名，創立「假帳戶」並申請簽帳金融卡和支票本，用她的名義建立假的電子信箱帳號，竄改她在該行的手機號碼，不讓她收到任何提款或轉帳通知。

原先高層向她保證2周內可以解決，但直到事發6周之後，夏瑪仍未拿回她的錢。有印度金融專家表示，這種情況很少見，但若遇到分行經理存心欺騙，客戶也無能為力，只能反覆查證交易紀錄。ICICI銀行發言人表示，涉案經理已被停職，正在等待調查，還說「我們也被騙了」，一旦警方調查完成證實夏瑪指控屬實，她就可以連本帶利地追回損失金額。

ET快訊
SIE宣布大裁員！　900員工走人
核發逾40億元　蔡英文「已受理2000件228受難賠償」
莎莎「月入75萬」！　超狂近況曝光
超長距離絕殺！　全場暴動歡呼
台茂情侶「帽T擋下體」疑公然猥褻　警方要查了
紅牌重機飆破百！20歲騎士趕上班闖紅燈　她剛起步遭撞死
局內錯愕！不等蔣萬安拔官　北市環保局長吳盛忠請辭
「挖呀挖黃老師」遭曝下海？飯店性愛片瘋傳　手臂刺青成造謠關鍵

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

印度銀行經理「幫你轉定存」竟是詐騙　婦6000萬畢生積蓄飛了

極樂監獄！美女緩刑官「被假釋犯搞大肚」　她跟男囚激戰一半慘了

德州野火失控！核武工廠緊急關閉　牛隻倉皇奔逃畫面曝光

菲律賓驚見腐爛人頭　槍殺後斬首「遺體有龍紋身」疑華人黑幫

巴黎奧運「維安機密檔案」被偷了　工程師搭火車整個包包不見

南韓女團前成員　涉「扯謊」經紀公司老闆性侵！遭求處1年刑期

墨西哥2市長候選人「慘遭連環槍殺」　命案現場離奇相似

拜登川普贏得搖擺州密西根初選　鞏固11月總統大選對決

涉案泰女現身喊冤！　還原槍殺前「少爺」連喊3聲對不起

拜登樂觀喊下周停火！　以色列、哈瑪斯態度保留

伊能靜兒首揭「穿女裝」原因　小哈利發言網推爆：教養超好

張藝興再跳《Growl》《Call Me Baby》！　看EXO演唱會VCR落淚：像大學般的存在

教你在飛機上拍滿天星空　切換人像模式後3秒搞定！

亞尼克曝連關6店原因　駁斥倒閉潮：門市汰舊換新

心臟病發「撐最後一口氣」打119　台中警消爬牆救人5天後仍不治

當自己家？2男倒車入庫停進去　屋主看傻：人不要臉天下無敵

三重房屋傾斜！2建築貼一起　侯友宜：勒令停工列黑名單

古天樂爆「祕婚30年至交已生子」　合體宣萱回應：已經是家人

Makiyo花一年爆瘦25公斤 試各種方式..喊：糖是最不好的！

車禍瞬間曝！25歲騎士自摔遭「動力機械車」輾爆頭　民眾目擊嚇傻

印度銀行經理「幫你轉定存」竟是詐騙　婦6000萬畢生積蓄飛了

極樂監獄！美女緩刑官「被假釋犯搞大肚」　她跟男囚激戰一半慘了

德州野火失控！核武工廠緊急關閉　牛隻倉皇奔逃畫面曝光

菲律賓驚見腐爛人頭　槍殺後斬首「遺體有龍紋身」疑華人黑幫

巴黎奧運「維安機密檔案」被偷了　工程師搭火車整個包包不見

南韓女團前成員　涉「扯謊」經紀公司老闆性侵！遭求處1年刑期

墨西哥2市長候選人「慘遭連環槍殺」　命案現場離奇相似

拜登川普贏得搖擺州密西根初選　鞏固11月總統大選對決

涉案泰女現身喊冤！　還原槍殺前「少爺」連喊3聲對不起

拜登樂觀喊下周停火！　以色列、哈瑪斯態度保留

索尼互動娛樂宣布全球裁員8%　外媒評：PS5銷量、新作推動成關鍵

理科先生爆聊色出軌「認和女生約會」！　反擊前妻控奪房：她自願搬出

韓韶禧辣露水蛇腰出發看秀！短毛衣＋破壞牛仔褲又酷又颯

周曉涵新角色「又正又兇」！　男星羞：姐實在太漂亮

溪口環境清潔日　曾氏洋樓元宵後大清掃獲新生

大車載淤泥「一路狂洩」！害71歲送報員重摔送醫　駕駛到案慘了

快訊／攻城獅將迎戰「完全體」國王！林書豪、戴維斯攜手復出

蔡英文「已受理2000件228受難賠償」　核發超過40億賠償金

快訊／國防部上午偵獲共機15架　10架次逾越海峽中線

鬼鬼突PO「脫衣露內褲」大尺度照！渾圓形狀被看光…斷食60hrs成果曝

國際熱門新聞

涉案泰女現身喊冤！曝槍殺前「少爺」最後對話

即／英王室「最帥成員」猝逝　享年僅45歲

台男大生「假扮和尚」運毒　成田機場遭逮

女「穿錯衣服」遭300暴民包圍　威脅斬首

AV女優「私闖豪宅」大開淫趴拍片

台積電熊本二廠員工　500人來自台灣

石茂強在泰遭槍殺 　警研判3大原因

快訊／福島第4次排放核廢水

車禍求償2600萬　她玩1比賽保險金飛了

陸資安公司文件外洩　曝網攻台灣資訊

台通緝犯遭殺涉案泰女落網　泰警：1嫌逃回台

關鍵證人曝　2嫌棄屍後坐上他的車

讓殺人犯搭便車！觀光客遊南非慘死　警逮3嫌

女傭將狗活活打死　雇主知真相氣炸報警

更多熱門

相關新聞

有感加薪！滙豐銀首推台幣3個月定存年息3%　競搶「首開戶」市場

有感加薪！滙豐銀首推台幣3個月定存年息3%　競搶「首開戶」市場

第一季向來是年終獎金、紅利和股利發放的季節，為了幫助客戶彈性運用手上的現金資產，土洋銀行紛紛祭出高利定存搶客，滙豐銀行3個月台幣優利定存年息3%，不過目前國銀搶「首開戶」優利存款，仍以聯邦銀New New Bank優利活儲年息8%最高；而在定存專案方面，則以王道銀行年息衝上6.66%最誘人。

詐團扮檢警要他「袂晒講」！翁190萬被領光

詐團扮檢警要他「袂晒講」！翁190萬被領光

女兒不給錢！印度父母「為22萬」殘忍殺害

女兒不給錢！印度父母「為22萬」殘忍殺害

陸定存利率2023第三降至「1字頭」 10萬人民幣存三年少750元利息

陸定存利率2023第三降至「1字頭」 10萬人民幣存三年少750元利息

一早被錢砸醒！他00929「入帳金額曝光」

一早被錢砸醒！他00929「入帳金額曝光」

關鍵字：

印度銀行銀行經理經理詐騙定存印度婦人

讀者迴響

熱門新聞

快訊／《藍色水玲瓏》康祺猝逝！享壽71歲

「帝寶名媛」爆不倫富商　月金援40萬共泡玫瑰浴

離奇！弟猝逝　家人治喪又見哥成乾屍

直擊野生Hebe「中性女友人相陪」

富二代迷姦偷拍逾十女　30部不雅片海量裸照

黃嘉千痛哭證實「16年婚姻遭受5、6次暴力」

旅遊達人過世「疑一氧化碳中毒」　粉絲震驚

三重開挖釀鄰房傾斜…一夜注水「扶正」　待技師鑑定

幻術大仙道具被翻出　遭2男嬉笑嘲弄

正妹爆乳看PLG被截圖　指甲卻比胸吸睛

涉案泰女現身喊冤！曝槍殺前「少爺」最後對話

年輕男女百貨公司公開交疊　櫃姐嗨到笑出來

台茂情侶疑公然猥褻　警方要查了

LINE「18款免費貼圖」限時下載！超實用Q萌日常

李明珊直播遭潑熱油！　「胸口全毀」慘烈傷勢曝光...鳳小岳也遭殃

更多

最夯影音

更多
伊能靜兒首揭「穿女裝」原因　小哈利發言網推爆：教養超好

伊能靜兒首揭「穿女裝」原因　小哈利發言網推爆：教養超好
張藝興再跳《Growl》《Call Me Baby》！　看EXO演唱會VCR落淚：像大學般的存在

張藝興再跳《Growl》《Call Me Baby》！　看EXO演唱會VCR落淚：像大學般的存在

教你在飛機上拍滿天星空　切換人像模式後3秒搞定！

教你在飛機上拍滿天星空　切換人像模式後3秒搞定！

亞尼克曝連關6店原因　駁斥倒閉潮：門市汰舊換新

亞尼克曝連關6店原因　駁斥倒閉潮：門市汰舊換新

心臟病發「撐最後一口氣」打119　台中警消爬牆救人5天後仍不治

心臟病發「撐最後一口氣」打119　台中警消爬牆救人5天後仍不治

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

【2024投籃好運龍總來】

【2024投籃好運龍總來】

東森廣場台北車站龍年好運來～打卡抽新春超值福袋

開搶！台北婦幼展門票

開搶！台北婦幼展門票

千大品牌匯聚，輕鬆消費不踩雷！雙人VIP入場券，立即索取

奴才們快來索取VIP入場券

奴才們快來索取VIP入場券

年度寵物盛會！限時四天，快來索票，帶著你的毛孩做夥玩！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面