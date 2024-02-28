撕開「帝寶名媛」李珍妮面具　不倫富商借3千萬繳卡費

▲李珍妮與王子苓、李雅楹去年底在王姓富商的飯局上互嗆，衍生不少風波。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

王姓富商的友人A小姐也告訴本刊，李珍妮多次邀王到帝寶家中泡澡的事，王的朋友圈都知情，李還將帝寶的磁扣鑰匙交給王，讓他方便進出。

為證明自己所言不假，A小姐也提供王姓富商最近一場飯局的影片給本刊，影片中王穿著紅色毛衣，與多名女性友人在餐廳用餐，餐廳的超大投影布幕正在播放李珍妮受訪的新聞畫面。畫面中李珍妮拿著王姓富商跟王子苓、李雅楹的合照，指2人跟富商有染，並對著鏡頭強調：「暗戀、孤戀跟我一點關係都沒有！」接著說富商每週匯給王子苓的女兒十幾萬元，動機可疑，指控王跟富商才有親密關係，還氣噗噗地說：「跟富商泡玫瑰浴的是王子苓，不是我！」要王子苓別往她身上潑髒水。

▲王姓富商最近在一場飯局中，自爆每月金援李珍妮40萬元。

正在看新聞的王姓富商原本不發一語，但聽到「泡玫瑰浴」的關鍵字後，再也按捺不住，他臉色大變，對著畫面中的李珍妮大吼：「屁啦！我在她家泡的，她自己洗澡說別人洗澡，神經病，無聊！」

王姓富商透露，他與李珍妮是在3年前的一場飯局相識，後來越走越近，李主動約他到帝寶一起泡玫瑰浴，二人也發展出一段不倫戀。

▲李珍妮被爆與帝寶（圖）鄰居傳新戀情，還要求王姓富商歸還磁扣鑰匙。

交往後，王姓富商見李珍妮沒有固定收入，還必須拿房子抵押貸款，於是每個月資助她40萬元，2年砸了約千萬元在李身上，讓她去繳房貸、管理費、信用卡費。

同桌女性友人聽到王姓富商每月給李珍妮40萬元，都直呼不可思議，王卻露出理所當然的神情告訴大家：「給你泡玫瑰浴，還囉嗦啊！」

為了證明自己跟李珍妮真的是情侶，王姓富商還秀出手機裡李的性感照，以及2人臉貼臉的親密合照，讓大家確認，並說李對他真的很好，雖然每月付出大把鈔票，他也心甘情願。

後來，李珍妮想用帝寶房屋當抵押，向王姓富商調3,000萬元急用，王找人評估後發現，李早已將房屋拿去抵押借錢，王是第四順位，所以沒有答應，2人的關係也漸行漸遠。

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