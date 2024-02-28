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社會 社會焦點 保障人權

醫師劈腿！　護理師坐高島屋10樓牆外被拉下

大葉高島屋1月30日有民眾發現，一名女子整個人掛在10樓外牆，嚇得緊急報警。（圖／民眾提供）

▲大葉高島屋1月30日有民眾發現，一名女子整個人掛在10樓外牆，嚇得緊急報警。（圖／CTWANT提供，下同）

圖、文／CTWANT

北市士林區天母大葉高島屋今年1月30日下午3時許，一名女子坐在10樓高的外牆上，疑似試圖輕生，警消經1小時勸說才結束一場虛驚；不過當女子被救下後，卻被發現其所穿的外套下竟是一件男醫師外袍，而醫師袍的主人則是和信醫院一名劉姓醫生，疑似和該名女子發生婚外情且因分手鬧不合，才會發生這場企圖輕生案件。

知情人士指出，該名女子為劉姓醫師的跟診護士，儘管2人相差20多歲，但仍疑似發展出婚外情，多次被人發現在醫院內同進出，甚至女子被人目擊直接進出劉姓醫師的值班休息室。不過由於2人年齡相差甚大，女子疑似無法承受同仁間的異樣眼光與流言，最終以分手收場，但2人的分手卻在醫院內鬧得沸沸揚揚，劉姓醫師與女子數度在院內發生爭執，女子還因此多次曠職。

警消緊急架設軟氣墊，最終成功將女子勸下，不過女子被勸下時卻被發現其外套內還穿了一件醫師袍。（圖／民眾提供）

▲警消緊急架設軟氣墊，最終成功將女子勸下，不過女子被勸下時卻被發現其外套內還穿了一件醫師袍。

2人分手鬧得難看，最終卻是女子主動離職離開醫院，而身為事主之一的劉姓醫師卻因資深，目前仍正常在醫院內工作。諷刺的是，2人多次協商分手破局，女子也多次自殘被救下送醫，此次站在高島屋女兒牆外被救下後則被強制送醫治療。

本刊調查，該名女子年約30歲長相清秀，卻在今年1月底疑似因感情糾紛想不開，獨自一人坐在高島屋10樓停車場外的女兒牆上，只要一步沒有踏穩，就很有可能隨時摔下去，嚇壞路過民眾，甚至還有民眾看熱鬧不嫌事大，不斷在樓下高喊挑釁言語。

警消獲報緊急到場，除鋪設軟氣墊應變外，也不斷勸說女子回到安全區域，女子只是不斷地抽著菸，毫不理會警消的勸說，所幸最終女子被溫情攻勢說動，結束一場虛驚。不過當女子回到安全區域時，卻有人發現在女子所穿的牛仔外套底下，竟藏著一件男醫師值班外套，這才將這起企圖輕生案的原因曝露出來。

對此，本刊記者致電向和信醫院查詢，並於2月27日劉姓醫師診間外等候，希望能當面查證是否確有這起感情糾紛，但至本刊截稿前均未獲得回應。

◎勇敢求救並非弱者，您的痛苦有人願意傾聽，請撥打1995

◎如果您覺得痛苦、似乎沒有出路，您並不孤單，請撥打1925

和信醫院劉姓醫師被控和跟診護士發展出婚外情，女子疑似不願分手，數度自殘未遂。（圖／翻攝自和信醫院官網）

▲和信醫院劉姓醫師被控和跟診護士發展出婚外情，女子疑似不願分手，數度自殘未遂。

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