「帝寶名媛」爆不倫80歲富商　每月金援40萬共泡玫瑰浴

▲王姓富商出示與李珍妮的親密合照，回憶往日情。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

有「帝寶名媛」之稱的李珍妮，去年底與名媛王子苓、前主播李雅楹在一場飯局互嗆，鬧上法院，李珍妮事後透過媒體指控2人與富商有染，甚至一起泡玫瑰浴，引發話題。不過，李的說法最近被這名80歲的王姓富商打臉，他在另一場飯局自爆與李不倫戀，指2人交往2年，還多次到帝寶與李共浴，李甚至把家裡的磁扣鑰匙交給他，他則每個月給李40萬元，2年就砸了約千萬元，令人咋舌。

王姓富商的友人A小姐告訴本刊，李珍妮多次邀王到帝寶家中泡澡的事，王的朋友圈都知情，李還將帝寶的磁扣鑰匙交給王，讓他方便進出。

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▲王姓富商最近在一場飯局中，自爆每月金援李珍妮40萬元。

為證明自己所言不假，A小姐也提供王姓富商最近一場飯局的影片給本刊，影片中王穿著紅色毛衣，與多名女性友人在餐廳用餐，餐廳的超大投影布幕正在播放李珍妮受訪的新聞畫面。畫面中李珍妮說富商每週匯給王子苓的女兒十幾萬元，動機可疑，指控王跟富商才有親密關係，還氣噗噗地說：「跟富商泡玫瑰浴的是王子苓，不是我！」。

正在看新聞的王姓富商原本不發一語，但聽到「泡玫瑰浴」的關鍵字後，再也按捺不住，他臉色大變，對著畫面中的李珍妮大吼：「屁啦！我在她家泡的，她自己洗澡說別人洗澡，神經病，無聊！」

▲李珍妮異性緣極佳，擄獲不少富商的心。

王姓富商透露，他與李珍妮是在3年前的一場飯局相識，後來李主動約他到帝寶一起泡玫瑰浴，2人也發展出一段不倫戀。

交往後，王姓富商見李珍妮沒有固定收入，還必須拿房子抵押貸款，於是每個月資助她40萬元，讓她去繳房貸、管理費、信用卡費。

▲李珍妮被爆與帝寶（圖）鄰居傳新戀情，還要求王姓富商歸還磁扣鑰匙。

為了證明自己跟李珍妮真的是情侶，王姓富商還秀出手機裡李的性感照，以及二人臉貼臉的親密合照，讓大家確認，並說李對他真的很好，雖然每月付出大把鈔票，他也心甘情願。

後來，李珍妮想用帝寶房屋當抵押，向王姓富商調3,000萬元急用，王找人評估後發現，李早已將房屋拿去抵押借錢，王是第四順位，所以沒有答應，二人的關係也漸行漸遠。

▲李珍妮與王子苓、李雅楹去年底在王姓富商的飯局上互嗆，衍生不少風波。

針對爆料內容，李珍妮全盤否認，她強調未跟富商交往、不曾接受金援，更不可能跟富商泡澡還傳性感照片給對方，並表示她現已搬出帝寶，目前單身，否認跟帝寶鄰居交往，並指出王子苓才是王姓富商的女朋友，還爆料王姓富商在上個月匯款200萬元給王子苓，至於其他細節李珍妮則不願多談。

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