高雄輕軌今日起正式收費　上下車「少1動作」小心被鎖卡

▲高雄輕軌今日起正式收費。（高雄市政府提供）

圖文／鏡週刊

高雄燈會與黃色小鴨風潮，替高雄帶入大量人潮，而高雄輕軌於今（26日）起正式收費，人潮比免費期間減少不少，截至上午為止有7個車站出現刷卡機異常情況，經過查修後現已恢復正常，高捷也提醒乘客，上下車皆須刷卡，否則卡片會被鎖卡。

高雄輕軌於今日正式收費，試營運到昨晚截止，受到黃色小鴨人潮吸引的上週末單日運量各為7.9萬及7.2萬人次，為運量高標；今日起恢復正常收費，前5公里維持起程票價20元，每2公里加5元，單程最高35元，以電子票證或QR CODE乘車碼則可享電子票價85折。

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據《聯合新聞網》報導，上午9時55分時高雄輕軌共有7個車站刷卡機出現異常，經派員查修後發現為參數問題，已經於上午10時35分恢復正常，當時已先請乘客先搭車，高捷也表示，經查為高捷的問題，後續不會要求乘客補票。

▲因應高雄燈會的黃色小鴨，觀光局特別推出彩繪列車。（高雄捷運提供）

高捷也提醒，今日查票員會進行例行性查票工作，提醒民眾搭乘輕軌上下車都需要刷卡，才不會被鎖卡，沒有電子票證的民眾則可在車站月台售票機進行購票，另外持高雄市博愛卡、敬老卡的民眾，進出站也須刷卡，但可免費搭乘高雄輕軌。

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