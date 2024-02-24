21歲正妹遭棄屍山谷！拒幫男友「還高利貸」竟慘死　最後身影曝

▲ 柯斯塔案發幾天前和席爾瓦一起離開診所。（圖／翻攝自g1）

記者陳宛貞／綜合外電報導

巴西一年前發生一起命案，一名正妹遭人棄屍山谷，最後一次出現是和男友一起上按摩診所，2天後便音訊全無，竟是因拒絕幫男友償還高利貸遭到殺害，男友近日被判將近20年徒刑。

根據《鏡報》，年僅21歲的柯斯塔（Monique Ferreira Costa）去年2月被發現陳屍於巴西東南部米納斯吉拉斯州（Minas Gerais）峽谷底部，遺體被以毯子和袋子包裹。

她最後一次出現是在案發幾天前，被監視器拍到和27歲男友席爾瓦（Luiz Gustavo Lopes Silva）一起離開一家按摩診所。2天後柯斯塔曾聯絡母親，稱她因為「嚴重的事情」必須去警察局，未料就此失聯。

後來席爾瓦陪同柯斯塔的母親一起到警局通報失蹤，當時警方就對席爾瓦起疑，因為問話過程中他十分緊張，且手臂上有割傷和抓痕，對柯斯塔死亡當晚提出的不在場證明也明顯是捏造的。

警方搜索2人同居的住處時發現床墊被剪開，附近還有血跡。且這時席爾瓦已經將行李箱放進停在屋外的車上，顯然是準備開溜。

調查發現，席爾瓦背負高利貸債務，柯斯塔已經幫他還了一部分，但席爾瓦並不滿足，令柯斯塔感到厭煩，有意分手，席爾瓦卻不願接受。柯斯塔向母親稱要上警局，疑似就是因為席爾瓦強行索取錢財，但還沒來得及報警就被殺害。

事隔一年後，席爾瓦22日出庭受審，被判謀殺罪女性罪名成立，判處19年6個月徒刑，目前不清楚他是否將提出上訴。