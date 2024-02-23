高雄元宵超狂奇景！1萬5千隻黃色小鴨下水漂流　最佳觀賽點曝光

▲高雄元宵將有1萬5千隻黃色小鴨下水漂流。（圖／記者賴文萱翻攝）

記者賴文萱／高雄報導

高雄「2024冬日遊樂園」接近尾聲，黃色小鴨魅力無法擋，已經吸引超過740萬人次前往賞鴨，還有許多人3刷、4刷，直呼太多活動簡直玩不膩。高市府青年局也展現無限創意，將青創業者與黃色小鴨緊密連結，舉辦「港快跑鴨！」水域摸彩活動，明（24）周六元宵節當天下午會有1萬5000隻超萌小鴨在大港橋水域競速漂流，今最佳觀賽點也曝光。

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▲高雄青年局舉辦「港快跑鴨」活動。（圖／記者賴文萱翻攝）

青年局局長張以理表示，為擴大黃色小鴨帶來的經濟效益，特別參考國外行之有年的「Ducky Derby-Duck Race」小鴨漂流比賽，舉辦「港快跑鴨！」水域摸彩活動，期望趁著春節期間有來自世界、全臺各地的遊客，為青創店家增加曝光及知名度，刺激買氣，促進青創店家的效益，也為城市增添歡笑樂趣的熱鬧氛圍。

「港快跑鴨！」小鴨漂流摸彩活動作為冬日遊樂園壓軸大型活動，讓網友大讚「高雄把小鴨主題最大化，有各式不同的玩法！」紛紛表示一定要朝聖成千上萬小鴨在大港橋慶元宵的壯觀畫面，青年局也特別曝光最佳觀賽地點，讓民眾當天可以到場幫1萬5千隻小鴨加油。

▲高雄元宵超狂奇景！1萬5千隻黃色小鴨下水漂流。（圖／記者賴文萱翻攝）

「港快跑鴨！」的小鴨療癒漂漂河從駁二塔開始，行經大港橋，至高雄港第三船渠遊艇碼頭，總長約350公尺，觀賞小鴨療癒漂漂河的最佳位置就在大港橋輕軌「駁二大義站」這端的沿岸和大港橋上，建議民眾明天周六元宵節下午可先搭乘輕軌至「駁二大義站」下車，3時整先觀賞大港橋旋轉、逛逛市集，3時45分迎接1萬5千隻小鴨在大港橋水域衝刺。

▲15000隻黃色小鴨下水漂流，最佳觀賽點曝光。（圖／記者賴文萱翻攝）

青年局指出，小鴨預計漂流時間約1小時，抵達終點時，會有特別設置的「小鴨達陣通道」，只能容許一隻小鴨通過，也歡迎民眾在終點處一起見證「獎落誰鴨」，擁有第一名小鴨編號的摸彩券得主將獲得最大獎「高雄-東京雙人商務艙來回機票」乙張，前50名小鴨也通通有獎。

▲「港快跑鴨！」的最佳觀賽點即在大港橋及大港橋輕軌駁二站這端的岸邊。（圖／記者賴文萱翻攝）

當天為了不讓小鴨溢出賽道，這次活動捨棄使用泳池分水道浮標，而是採用攔阻密度較高的充氣式攔油索設置賽道，現場也會有工作船隻確保小鴨在圍起來的跑道內競賽，不會讓小鴨任意漂流。

賽後也委請廠商確保每一隻小鴨都被打撈上岸，確實清點和清理，並妥善處理後續運用事宜，不造成污染及浪費，目前研擬多方管道再利用，絕不會讓小鴨成為海洋垃圾。

參與「港快跑鴨！」的攤車「愛浪客公益手作寵物零食」表示，「參與活動讓營業額爆量，過年第二天摸彩券就發完，戶籍遷到高雄6年，覺得青年局辦活動很用心。」

青創店家「沐島咖哩研製所」負責人林俊霖也說，「港快跑鴨雖是限時活動，但鴨迷們非常熱烈參與，讓大家覺得到高雄不只有黃色小鴨可以看，到青創店家消費還有抽獎券可以拿，實在很適合旅遊。」